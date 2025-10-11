Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias europeas

Portugal enfrenta este sábado su tercer partido por las Eliminatorias europeas. El elenco de Cristiano Ronaldo marcha en el primer lugar con seis puntos.

Su rival será Irlanda, cuadro que está en el último lugar tras dos fechas disputadas.

A qué hora es el partido de Portugal vs. Irlanda

El partido de Portugal vs. Irlanda es este sábado 11 de octubre, a las 15.45 horas.

Dónde ver a Portugal vs. Irlanda

El partido de Portugal vs. Irlanda se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.