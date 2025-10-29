Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores
El cuadro del portero Gabriel Arias recibe al Mengao de Erick Pulgar por las semifinales de la competencia. En la ida, se impusieron los brasileños por 1-0.
Este miércoles quedará definido el primer finalista de la Copa Libertadores. Racing Club, con la presencia de Gabriel Arias, recibirá al Flamengo de Erick Pulgar por el duelo de revancha de las semifinales de la competencia.
Este duelo comienza con los brasileños teniendo la ventaja, pues en el duelo de ida el Mengao se impuso a los argentinos por 1-0.
A qué hora es el partido de Racing vs. Flamengo
El partido de Racing vs. Flamengo es este miércoles 29 de octubre, a las 21.30 horas.
Dónde ver a Racing vs. Flamengo
El partido de Racing vs. Flamengo se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.