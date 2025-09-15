Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League
Españoles y franceses se miden por la primera fecha de la Fase de Liga de la competencia europea.
La fase de liga de la Champions League arranca esta semana con atractivos duelos. Uno de ellos será el que enfrente a Real Madrid y Marsella.
Tanto los españoles como los franceses intentarán conseguir los puntos para arrancar con todo en el torneo.
A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Marsella
El partido de Real Madrid vs. Marsella es este martes 16 de septiembre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Real Madrid vs. Marsella
El partido de Real Madrid vs. Marsella se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
