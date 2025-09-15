Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League

Dónde ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League.

La fase de liga de la Champions League arranca esta semana con atractivos duelos. Uno de ellos será el que enfrente a Real Madrid y Marsella.

Tanto los españoles como los franceses intentarán conseguir los puntos para arrancar con todo en el torneo.

A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Marsella

El partido de Real Madrid vs. Marsella es este martes 16 de septiembre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Real Madrid vs. Marsella

El partido de Real Madrid vs. Marsella se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.