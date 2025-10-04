Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal por la liga española
Uno de los duelos más atractivos de la competencia ibérica.
Este sábado se disputa uno de los duelos más esperados de LaLiga.
El Real Madrid recibe a Villarreal en el Santiago Bernabéu.
A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Villarreal
El partido de Real Madrid vs. Villarreal es este sábado 4 de octubre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal
El partido de Real Madrid vs. Villarreal se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+
