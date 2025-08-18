Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Libertad por la Copa Libertadores

River Plate y Libertad se miden en el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores en Argentina.

El elenco millonario y los paraguayos igualaron sin goles en la ida, por lo que la llave sigue abierta.

A qué hora es el partido de River Plate vs. Libertad

El partido de River Plate vs. Libertad es este jueves 21 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a River Plate vs. Libertad

El partido de River Plate vs. Libertad se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.