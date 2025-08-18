Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Libertad por la Copa Libertadores
El conjunto argentino intentará hacer valer su localía para avanzar a los cuartos de final del torneo.
River Plate y Libertad se miden en el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores en Argentina.
El elenco millonario y los paraguayos igualaron sin goles en la ida, por lo que la llave sigue abierta.
A qué hora es el partido de River Plate vs. Libertad
El partido de River Plate vs. Libertad es este jueves 21 de agosto, a las 20.30 horas.
Dónde ver a River Plate vs. Libertad
El partido de River Plate vs. Libertad se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.