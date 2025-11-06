OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17

El conjunto a cargo de Sebastián Miranda espera conseguir su primer triunfo contra la selección africana.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17. Foto: Marcus Ulmer - Comunicaciones FFCH.

Chile comenzó de mala manera en el Mundial Sub 17 que se desarrolla en Qatar. En su estreno, la Roja de la categoría cayó ante su par de Francia por 2-0, por lo que deben reponerse para mantener la chance de avanzar de ronda.

Al frente tendrá a Uganda que también sufrió en su estreno. Los africanos se imponían a Canadá, pero los norteamericanos lograron dar vuelta el resultado con goles en los minutos 88 y 90+8.

A qué hora es el partido de Uganda vs. Chile

El partido de Uganda vs. Chile es este sábado 8 de noviembre, a las 09.30 horas.

Dónde ver a Uganda vs. Chile

El partido de Uganda vs. Chile se transmite por Chilevisión y Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl, MiCHV y DGO.

