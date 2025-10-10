Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. Huachipato por la Liga de Primera
Los hispanos tienen una nueva chance para dejar la zona de descenso. Los acereros, en tanto, buscan seguir peleando por acceder a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
Unión Española y Huachipato se enfrentan por la 24° fecha de la Liga de Primera este domingo en el estadio Santa Laura.
El elenco hispano tiene una nueva chance para poder dejar la zona de descenso a la espera de lo que pueda hacer Deportes Limache contra Cobresal.
Por otro lado, los acereros quieren quedarse con los puntos para acortar la distancia con la zona de clasificación a las copas internacionales.
A qué hora es el partido de Unión Española vs. Huachipato
El partido de Unión Española vs. Huachipato es este domingo 12 de octubre, a las 12.00 horas.
Dónde ver a Unión Española vs. Huachipato
El partido de Unión Española vs. Huachipato se transmite por TNT Sports Premium
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
