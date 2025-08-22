Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Unión Española por la Liga de Primera

Dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por la Liga de Primera.

Llega uno de los momentos más esperados para Universidad Católica y sus hinchas. Este sábado el plantel masculino de la UC hará su estreno en el renovado Claro Arena.

Su rival para la ocasión será Unión Española. Los Rojos, necesitados de puntos para salir del fondo de la tabla, harán todo lo posible para amargar la fiesta de los precordilleranos.

A qué hora es el partido de Universidad Católica vs. Unión Española

El partido de Universidad Católica vs. Unión Española es este sábado 23 de agosto, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española

El partido de Universidad Católica vs. Unión Española se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.