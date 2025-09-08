Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias.

Venezuela recibe a Colombia. El equipo llanero busca quedarse con el cupo al repechaje. Los cafeteros ya están en el Mundial.

El partidos e jugará en el estadio Monumental de Maturín.

A qué hora es el partido de Venezuela vs. Colombia

El partido de Venezuela vs. Colombia es este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Venezuela vs. Colombia

El partido de Venezuela vs. Colombia se transmite vía streaming a través de Disney+ Premium y Chilevisión Web.