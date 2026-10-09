El amargo menosprecio que acusa Benín en la despedida de Lionel Messi: “No nos dieron nada, ni una foto”

Lionel Messi le puso cierre a su historia con la selección argentina. Tras una sentida despedida, marcada por emotivos momentos, homenajes y polémicas; otra controversia volvió a emerger. Gernot Roht, técnico de Benín, el rival del último partido del 10 con la Albiceleste, reveló haber sufrido un amargo desaire.

El entrenador dio detalles del trato que sufrieron tras el encuentro, asegurando que el plantel africano no pudo acercarse al astro transandino, sacarse fotografías ni intercambiar camisetas.

“Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una sola. No nos dieron nada, ni una foto con Messi”, aseguró en una entrevista con la radio francesa RMC. “Ni siquiera nos dejaron entrar al túnel donde estaban los jugadores. La seguridad impedía el paso a todo el mundo”, detalló.

Rohr profundizó en lo sucedido: “Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros jugadores (argentinos). Lo intentamos todo, pero fue inútil”, indicó.

El descargo del técnico de Benín

Roht también recordó el detalle que le otorgaron al 10: “Mi jugador, que adora a Messi, le había dado una rosa roja antes del partido con una amazona a modo de regalo. Hicimos de todo, pero no lo logramos”, recordó.

El capitán Sessi D’Almeida fue el encargado de entregarle cuatro regalos a Messi. El primero fue una estatuilla de una Amazona de Dahomey, una réplica de una histórica escultura que se encuentra en Cotonú, capital económica del país.

Dicha obra representa a un grupo de guerreras que conformaron una unidad militar que lucharon en defensa contra la ocupación de Francia, en el siglo XIX. Simboliza la fuerza, coraje y valentía de las mujeres guerreras del reino de Dahomey.

También le otorgaron una rosa, un polerón de la selección africana y una carta manuscrita, que fue elaborada por todo el plantel beninés.

Finalmente, el técnico de Benín habló sobre el punto positivo y la experiencia de haber participado en la despedida de Messi con Argentina: “Fue fantástico, pero sin estrés. El resultado no era lo más importante. Para nosotros, desde el punto de vista deportivo, se trataba de aprender, de permitir que nuestros jóvenes jugadores tuvieran una experiencia internacional muy enriquecedora que nadie podría haber imaginado vivir algún día”, cerró.