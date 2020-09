El Betis protesta contra el VAR: “El árbitro no estuvo acertado. En caso de duda, al equipo grande”

El Betis de Manuel Pellegrini cayó 2-3 ante el Real Madrid este sábado y perdió la punta de la Liga Española. Los del Ingeniero iban ganando 2-1, pero una serie de circunstancias que incluyen al VAR terminaron por darle vuelta el partido. Tras el duelo, los verdiblancos se hicieron sentir en quejas.

El primero en reclamar era el técnico chileno: “Jugar contra Real Madrid, VAR, penalti y expulsión es muy difícil. Esta vez le tocó toda la justicia al Real Madrid. Yo me quedo con lo que hizo el equipo. Hay que ver bien la posición de Benzema que está también en offside y deciden entre ellos y el VAR”, lanzó Pellegrini. “A mí me gusta el VAR, las líneas son muy importantes pero a veces parece que el VAR toca siempre en contra”, agregó.

Otro que manifestó su malestar tras el partido fue Joel Robles, portero que sustituyó a Bravo en el duelo ante los merengues: “El árbitro no estuvo acertado. En caso de duda, al equipo grande. Llevo años en esto y siempre es la misma historia. No quiero pensar que van con ellos, pero siempre es igual”, dijo.

“Hay cosas que no puedo decir...Hay elementos contra los que no podemos luchar”, comentó Aïssa Mandi. Incluso, las quejas llegaron hasta el consejo de administración del Betis. Ozgur Unay sacaba la voz: “El arbitraje del Real Betis Balompié Real Madrid no es propio de la mejor Liga del mundo. Indignación, impotencia, incredulidad... Errores de siempre con tecnologías modernas. El Betis merece respeto", publicó en Twitter.

Hasta el hermano de Messi, Matías, se sumó a la manifestación: “Así, así, así GANA EL MADRID!!! Jajajajajaj!!!! VERGONZOSO!!!”, posteó en Instagram.

El resto de críticas, las complementaron las redes sociales: