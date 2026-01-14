El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar

Desde el 15 al 18 de enero, se realizará la primera fecha del Circuito Nacional de Surf en las olas del Quinto Sector de La Marina de Reñaca, que recibirá a los y las mejores surfistas de Chile, quienes ya han confirmado su participación para disputar los primeros puntos del ranking nacional en un espectáculo de gran nivel.

Este tradicional campeonato destaca por su carácter competitivo, que en su 35ª edición contará con categorías que cubren todo el espectro del talento nacional: Sub 16, junior, open profesional y master +40, tanto en damas como en varones. Para esta versión 2026, la organización ha confirmado una bolsa de 3.000 dólares a repartir entre los ganadores, incentivando el alto rendimiento de los competidores que llegarán desde distintos puntos de la costa chilena.

Más allá de la competencia, el Maui and Sons Reñaca Surf Pro, se posiciona como el evento deportivo más importante del verano en Chile, invitando a turistas y fanáticos a disfrutar de cuatro días de acción deportiva intensa en uno de los parajes más icónicos del país.

“Espectáculo imperdible”

“Reñaca es por lejos la mejor playa de Chile. Y el surf un deporte que llegó para quedarse. Este evento es un imperdible todos los veranos, llevamos 35 años realizándolo y esperamos una playa llena como ya es tradición para vivir una verdadera fiesta del deporte”, señaló Juan Pablo “Mono” Barrientos, director del certamen

La cita deportiva se desarrollará se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de Maui and Sons Chile.