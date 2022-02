El Covid-19 sacude a Everton en la previa al duelo por la Libertadores

A las 19:15 horas de este martes, Everton de Viña del Mar buscará ser el primer equipo chileno en avanzar en la Copa Libertadores del presente año. Al duelo en Maturín, Venezuela, llegan con una ventaja de 3-0 sobre Monagas. Dos goles de Lucas Di Yorio y uno de Ismael Sosa, les dieron el triunfo en Sausalito.

Más allá de aquello, su técnico, Francisco Meneghini no cree la llave ya esté cerrada: “Enfrentaremos a una versión mejorada de ellos”, manifestó. El equipo llanero viene de un triunfo por 3-1 sobre Mineros de Guayana en la liga.

En Viña del Mar, los oro y cielo fueron superiores de principio a fin. El rival no se encontró nunca en la cancha. “Como local marcamos la diferencia porque conocemos el lugar, seguramente ahora nos tomara esfuerzo adaptarnos”, aseveró Paqui.

Paqui Meneghini habló en rueda de prensa en las horas previas al duelo. (Imagen: Comunicaciones Everton SADP)

La planificación de Everton ha sido estricta. Tras el empate ante Unión La Calera el pasado viernes, los ruleteros hicieron un trabajo regenerativo el sábado, para luego viajar el domingo. Durante la noche arribaron en Maturín y este lunes ya iniciaron las prácticas.

“Llegamos durante la noche y sentimos el cambio de clima. Está claro que las condiciones son distintas, pero estamos preparados para sobrellevarlo”, declaró el DT. La ciudad se caracteriza por tener un ambiente tropical húmedo de sabana

Sufren con las bajas

Sumado a los tres casos positivos en el staff que se detectaron la semana pasada, Everton informó de dos contagiados de Covid este lunes. Ambos se quedaron en Chile. Se trata de un futbolista y un miembro del cuerpo técnico. Esto incrementa las bajas para el duelo.

“En todos los partidos hemos tenido ausencias y siempre hemos tenido la misma postura: enfocarnos en los que están. Trabajamos para aumentar la competitividad interna”, complementó el estratega.

Una de las variantes que presentaron en el último encuentro por el torneo local fue la inclusión de Rodrigo Echeverría en el medio terreno, elemento que venía siendo utilizado en la zaga. “Es uno de nuestros jugadores más importantes, independiente de la posición que ocupe”, expuso Meneghini.

El técnico no quiso entrar en detalle al respecto a una posible formación o dibujo, ya que asegura que no han podido trabajar en eso. “Táctico no hemos hecho, por la logística. Hicimos trabajos de recuperación y luego viajamos”, remarcó.

El duelo por la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Monumental de Maturín, con capacidad para 51.796 espectadores, y será arbitrado por el boliviano Gery Vargas. Everton deberá ratificar el buen resultado conseguido en Chile. En caso de seguir en el torneo internacional, se medirán con el ganador entre Audax Italiano y Estudiantes de La Plata.