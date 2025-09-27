El Crystal Palace da el batacazo ante el Liverpool: se instala como el único invicto y se mete en la pelea por la Premier

El Crystal Palace le tomó la mano al Liverpool. Con un agónico tanto, el cuadro londinense se impuso sobre el millonario conjunto dirigido por Arne Slot, por 2-1, que perdió su invicto y canasta perfecta. Los de Oliver Glasner se instalaron como escoltas y se mantienen como los únicos que no ha perdido en la Premier League. Venían de vencerlos en la final de la Communty Shield.

Los Glaziers sorprendieron a un aletargado cuadro de los Reds y dieron el primer golpe a los 9 minutos. Ismaila Sarr capturó un rebote tras un tiro de esquina y desató la algarabía en Selhurst Park.

Un combativo cuadro londinense continuó demostrando por qué se ha consolidado como un incómodo rival para cualquiera. El actual campeón de la FA Cup no tuvo problemas en ceder la posesión y se resguardó.

Al Liverpool le costó penetrar el fortín que plantó el Palace. A su vez, las Águilas lograron hacer daño mediante transiciones rápidas y punzantes contragolpes. No obstante, cuando lo lograron hacer, se toparon con un gran Dean Henderson.

Arne Slot movió la pizarra y buscó con una serie de revulsivos. Uno de ellos fue Federico Chiesa (87′), quien parecía ser el héroe. El italiano marcó el empate tras hacerse con un rebote en el área, en uno de los tantos embates de la visita.

No obstante, en el séptimo minuto de descuento, el cuadro londinense terminó por dar el batacazo. Tras un lateral al área y un par de pivoteos, Eddie Nketiah selló un heroico triunfo.

El Crystal Palace le quitó el invicto al Liverpool y se mantiene como el único cuadro que no ha perdido en las primeras seis jornadas de la Premier League. De hecho, los Glaziers acumulan 18 encuentros sin caer en todas las competencias y se instalaron como escoltas, con 12 puntos. En tanto, los Reds perdieron por primera vez, aunque siguen como sólidos líderes, con 15 unidades.

Alborotada jornada

Poco a poco, el Manchester City recupera sensaciones. El cuadro dirigido por Pep Guardiola se impuso por 5-1 sobre el Burnley. Son cuartos con diez puntos.

Maxime Esteve, para su mala fortuna, protagonizó una particularidad. El zaguero se anotó dos goles en propia puerta (12′ y 65′), mientras que Matheus Nunes (61′) y un Doblete de Erling Haaland cerraron la victoria (90′ y 90+3′). El descuento fue de Jaidon Anthony (38′).

En tanto, Manchester United y Chelsea sufrieron dos dolorosas derrotas. Los Red Devils siguen sin encontrar la regularidad. Cayeron por 3-1 ante el Brentford.

Igor Thiago marcó un doblete (8′ y 20′) y Mathias Jensen cerró el triunfo (90+5′). Benjamin Sesko (26′) anotó el descuento, mientras que Bruno Fernandes desperdició un penal (76′) que hubiese significado el empate parcial. Los mancunianos son decimocuartos, con siete puntos.

Por su parte, el Chelsea cayó por 3-1 de local ante el Brighton. Enzo Fernandes (24′) marcó la apertura de la cuenta, pero no lograron sostener el resultado tras la expulsión de Trevoh Chalovah (53′). Danny Welbeck (77′ y 90+10′) y Maxim De Cuyper (90+2′) anotaron para el triunfo de la visita. Los londinenses son séptimos con ocho unidades.