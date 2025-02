El duro momento de Keylor Navas en Newell’s Old Boys

Keylor Navas llegó como el gran refuerzo para el conjunto de Newell´s Old Boys. Un portero con una gran trayectoria en Europa que lo catalogaron como el gran fichaje del fútbol argentino. Sin embargo, los resultados no han acompañado al costarricense en su periplo por el país transandino.

El guardameta llegó al club en enero de este año como jugador libre, despertando las expectativas del club de Rosario para competir en la liga argentina. Sin embargo, la llegada de Navas no ha traído consigo victorias, obteniendo solo una contra Aldosivi y sumando cinco derrotas en las seis jornadas que lleva el campeonato.

Este fin de semana, Keylor jugó su primer clásico ante Rosario Central, en un partido complejo, ya que Newell´s no había podido obtener los mejores resultados en sus últimos enfrentamientos entre ambos, donde el conjunto de la lepra no ha podido ganarle al Canalla desde 2022, y con una sequía de 16 años sin vencerlos como local.

El cuadro de Newell´s finalmente perdió el encuentro 2-1, aumentando la mala racha del equipo dirigido por Mariano Soso, obteniendo su tercera derrota consecutiva en el torneo y consolidando el mal momento del costarricense. En los seis partidos que han disputado, han recibido un total de nueve goles, ubicándose en la treceava posición de su grupo con tres puntos.

Keylor Navas no está viviendo sus mejores momentos en Newell´s. Foto: @Newells

Su frustrada llegada a Colo Colo

El portero estuvo cerca de arribar a Chile, tras la salida de Brayan Cortés de los albos, debido a que no renovó su contrato para ir en busca de nuevos desafíos en el extranjero.

La posible llegada de Keylor Navas a Colo Colo generó ilusión en el hincha, puesto que le daría jerarquía a la posición en un año especial para el Cacique, donde celebrara el centenario y tenía el gran desafío de la Copa Libertadores.

“Todas las ofertas que han llegado las valoro, respeto y agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar, que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado”, declaró en su momento el guardameta.

Incluso, el diario L´Equipe de Francia realizó una portada con la posible llegada del portero a Colo Colo. “Keylor Navas a un destino sorprendente. Libre desde su salida del Paris-Saint-Germain el pasado verano, el portero costarricense (114 partidos internacionales) estaría en negociaciones con Colo-Colo", señaló el periódico.

Sin embargo, el alto sueldo terminó decantando a Aníbal Mosa por renovar a Brayan Cortés y descartar la posibilidad de que el tricampeón de Champions League arribara a Macul.