El enojo de Max Verstappen con Franco Colapinto que marca la práctica del GP de Mónaco de la Fórmula 1

Max Verstappen no deja pasar ningún detalle en la Fórmula 1. Este viernes, el monarca vigente expresó su enojo contra Franco Colapinto en la práctica previa al Gran Premio de Mónaco.

En una de las vueltas, el argentino arruinó la pasada del tetracampeón, ya que iba en la misma línea, pero en marcha lenta, y el neerlandés no dudó en reaccionar. Al pasar por al lado del piloto de Alpine, el nacido en Hasselt sacó su mano derecha fuera del cockpit para hacerle señas con los dedos y aplaudirle. Un gesto sarcástico que da al vuelta al mundo.

Max Verstappen trafik yüzünden delirmiş durumda! pic.twitter.com/ddMRhA7SKP — 🏎 Oracle Red Bull Racing Türkiye (@RB_RacingTR) May 23, 2025

Un diálogo desconocido

El retorno de Colapinto a la F1 no fue como lo esperaba. El piloto transandino chocó contra el muro de contención en Imola, en el GP anterior. Sin embargo, ahí también reveló un diálogo desconocido que tuvo con Verstappen.

“Fue una locura, todos me decían. Max (Verstappen), Charles (Leclerc), me decían: ‘Boludo, ¿qué pasa acá? No parece el Gran Premio de Italia, parece el de Argentina’. Una locura”, contó el argentino a Fox.

En esa instancia anticipó su participación en la carrera de este fin de semana. “Definitivamente, Mónaco es un circuito bueno para el equipo porque no importa tanto el motor, eso es lo principal. Es un circuito complicado, el más difícil de la temporada. Debes tener la confianza muy alta, que ahora no la tengo, pero la voy a ir ganando en estas tres sesiones. Creo que podemos tener un buen finde”, comentó.