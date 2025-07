El gran tropiezo de Esteban Paredes: San Antonio Unido se declara en insolvencia económica

San Antonio Unido atraviesa por un complicado momento institucional. Sin dudas, el más duro del último tiempo: el club ya no tiene recursos para seguir funcionando. Está, técnicamente, en insolvencia económica. Lo peor es que tampoco tiene mucho a qué echar mano.

La entidad que preside Guillermo Lee, hoy propietario del 70 por ciento de la entidad, y en la que Esteban Paredes figura con el 30 por ciento de los títulos, intenta mantenerse en funcionamiento, aunque esa situación dependerá de la voluntad del plantel que dirige Fernando Gutiérrez y, eventualmente, de un milagro que allegue inversionistas o algún acuerdo económico que permita ingresar recursos frescos. El equipo de la gaviota marcha en el sexto puesto en la Segunda División, con 18 puntos, siete menos que el líder, Puerto Montt.

Lee explica el problema a El Deportivo. “El club cayó en insolvencia. En abril no pudimos pagar los sueldos en la fecha y ahí comienza el desfase. Tratamos de mejorar la situación en los meses siguientes, en los que pudimos cumplir con lo que debíamos. En julio, San Antonio Unido quedó sin recursos. Esa es la realidad”, sentencia el directivo.

El timonel extiende la realidad al resto de las instituciones que componen la tercera categoría del fútbol profesional. “Más que formalmente, los clubes de Segunda División estamos todos en quiebra. Nosotros hemos gastado unos $ 600 millones. El aporte de privados, en nuestro caso ha sido poco. Apenas de unos $ 45 millones, contra 200 y 300 millones de pesos en los primeros años”, grafica, respecto de una de las causas de la crisis.

Hay otra igualmente decisiva. “No hemos logrado jugar en San Antonio. Perdemos cuatro o cinco millones de pesos en cada partido como local, cuando debería ser esa nuestra principal fuente de ingresos. Hoy, por así decirlo, nos conviene más jugar como visitantes. Esa situación nos complica demasiado”, afirma.

Una realidad insostenible

Hoy, la realidad golpea fuertemente a un club que se ha esforzado por atraer nombres de alto vuelo. Figuras como Jaime Valdés, Humberto Suazo, Roberto Cereceda y el mismo Paredes han vestido su camiseta en el intento de generar un impacto relevante a nivel de toda la categoría.

Esos intentos están a punto de transformarse en un lejano recuerdo. “Mantener el club se ha hecho insostenible. Hemos tratado de venderlo, de cederlo. No nos queda más que asumir la insolvencia. Si esto no cambia, tendremos que entrar a los procesos de liquidación concursal. Estamos intentando seguir funcionando, pero no puedo asegurar que los jugadores y el cuerpo técnico quieran seguir. Va a depender de la voluntad de ellos", apunta Lee, atribulado por una realidad que nunca imaginó.