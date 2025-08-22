Las imágenes que dejó el partido entre Independiente y Universidad de Chile aún impactan. Más aún cuando empieza a revelarse cómo se produjo el brutal ataque a los hinchas laicos en la tribuna Ricardo Sivori Alta del estadio Libertadores de América.

Un impactante registro da cuenta de cómo los barristas del equipo argentino extrajeron elementos contundentes desde una de las bodegas del reducto, para atacar a los fanáticos universitarios.

El impactante registro de los hinchas de Independiente sacando elementos contundentes desde una bodega del estadio

El registro puede resultar clave para determinar la responsabilidad del club local en los graves incidentes producidos en el estadio Libertadores de América, justo cuando la Conmebol inicia la investigación respectiva. En esta jornada, la entidad les comunicará el expediente a las partes, para la estructuración de las respectivas defensas.

Las imágenes, publicadas por la cuenta @sociosunidosindependiente, dan cuenta de cómo los barristas abren una puerta para ingresar a una dependencia de la que extraen elementos contundentes para continuar la batahola. “El famoso cuartito que nos decían que la dirigencia...”, insinúan.