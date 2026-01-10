El plan de Tom Pidcock: doble medallista de oro olímpico en ciclismo se preparará en Chile para la próxima temporada

Tom Pidcock, una de las figuras más versátiles del ciclismo moderno, se preparará en Chile. El británico se trasladará en enero a la cordillera de Los Andes para desarrollar un período clave de preparación física bajo la supervisión del entrenador Kurt Bogaerts, en el marco de su pretemporada.

Nacido en Leeds, Reino Unido, y con 26 años, Pidcock se ha consolidado como una de las figuras más completas del ciclismo moderno gracias a su capacidad para rendir al más alto nivel en ruta, mountain bike (MTB) y ciclocross (CX). En su trayectoria destacan las medallas de oro olímpicas en Tokio 2020 y París 2024, además de títulos mundiales y actuaciones protagónicas en clásicas europeas.

Foto: Instagram Thomas Pidcock

¿Por qué entrenar en Chile?

En Pinarello–Q36.5, el equipo que integra, explicaron que la elección de Chile responde a una planificación estratégica de la pretemporada, una diferencia de los tradicionales destinos europeos de élite como Tenerife o Sierra Nevada. “Allí encontraremos las condiciones meteorológicas perfectas para entrenar, a la altitud adecuada”, señalaron desde la dirección técnica. Otro factor clave es que el país ofrece estabilidad climática durante el invierno del hemisferio norte.

“El propio Tom fue el motor de la idea cuando se planteó a finales del año pasado. Era importante que estuviera totalmente convencido”, resaltan.

Además, detallaron que mientras en Santiago se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados, en zonas de altura como Farellones los registros se mantendrán entre 15 y 20 grados, lo que permite entrenamientos continuos sin interrupciones.

La concentración contará con los ciclistas Fred Wright, Thomas Gloag, Quinten Hermans, Xandro Meurisse, Brent Van Moer y Fabio Christen, junto a un equipo técnico compuesto por dos directores deportivos, un entrenador, tres masajistas, dos mecánicos, un nutricionista y un chef.

En principio, la estadía en Chile se extenderá hasta febrero y se inserta en un momento clave para el Q36.5, que atraviesa una etapa de reestructuración deportiva con nuevos patrocinadores y refuerzos. El objetivo es consolidar el rendimiento mostrado en 2025 y fortalecer la candidatura del equipo a una invitación al Tour de Francia, uno de los principales desafíos del proyecto a corto plazo.