El potente mensaje de Manley Clerveaux tras su polémico castigo en Colo Colo: “Hablan y no saben ni una mier… de mí”

Manley Clerveaux dejó atrás la polémica y se transformó en la figura de Colo Colo en la Proyección. El atacante fue el héroe del Cacique tras anotar un agónico gol que significó la victoria ante Everton, por 4-3, y la clasificación a las semifinales del fútbol joven.

El atacante haitiano enganchó en el borde del área y sacó un potente zurdazo que impactó en el vertical e ingresó al arco. El golazo fue seguido de una particular celebración por parte de Neyman, apodo del futbolista por su predilección por Neymar. Corrió hasta el córner, se sacó la camiseta y bailó.

Posterior al partido, Clerveaux realizó un potente descargo a través de sus redes sociales: “Hablan y hablan, y no saben ni una mierda de mí”, escribió al repostear una imagen suya en la celebración del gol.

Manley Clerveaux realizó realizó un potente descargo en sus redes sociales. Foto: historia @neyman_7 (Instagram).

El castigo de Clerveaux

El descargo de Clerveaux tiene un origen claro. El atacante dejó de ser citado en el primer equipo de Colo Colo e incluso fue borrado de la Sub 20 tras ser sancionado por indisciplina.

Fue un conjunto de actitudes que agotaron la paciencia en Macul. Según pudo averiguar El Deportivo, la más compleja fue no haber llegado a la hora a entrenamientos del plantel juvenil después de ser convocado por el equipo de honor.

De hecho, Fernando Ortiz, técnico del Cacique, se encargó de enviarle un mensaje: “En el caso particular de Manley, a mí me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador profesional no hace actividades profesionales, entonces hay una pausa. ‘Espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, entonces trabaje como un jugador profesional’”, aseguró el estratega hace unos días.

“‘No es que yo vengo acá, hago fútbol, y a lo mejor me duele algo, hoy no entreno’. Bueno, ese tipo de situaciones las he vivido con Manley. No sé si indisciplina es la palabra, pero son actos de rebeldía. Yo lo subí a Primera y después con sus compañeros trabaja diferente o tiene actitudes distintas… Si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen”, complementó.