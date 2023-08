En Estados Unidos revelan detalles del íntimo encuentro entre Lionel Messi y el artista Maluma

Es evidente que el arribo de Lionel Messi al Inter Miami ha generado una verdadera revolución en Estados Unidos. Y el astro argentino ha respondido a las expectativas dentro de la cancha, ya que en solo tres partidos defendiendo la camiseta de su nuevo club, lleva cinco goles y una asistencia.

La presencia del ex PSG y Barcelona en Norteamérica se ha llevado la atención no solo del mundo deportivo. Es que todos quieren ver y estar con la estrella trasandina, como recientemente lo demostró un trabajador de aseo que tuvo la oportunidad de compartir con el futbolista.

En ese sentido, famosos también se han acercado para conocer al “10″, como fue el caso del cantante colombiano Maluma, quien acudió este viernes hasta el DRV PNK Stadium para reunirse con el argentino.

En el recinto deportivo, Messi ofició de dueño de casa y recibió al oriundo de Medellín, a quien le regaló dos camisetas del Inter Miami: una con el nombre del artista y otra con el propio.

Además, en la instancia se dio una distendida charla, se tomaron varias fotografías y el rosarino firmó una de las casacas, momentos que fueron inmortalizados en la cuenta de Instagram del cafetalero.

“No, no puede ser. Ya te digo, hoy me hiciste demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar para toda la vida”, le confesó Juan Luis Londoño Arias (el verdadero nombre del cantante) al astro trasandino.

Luego, el propio Messi le hizo un especial pedido al artista: “Hay que venir a los partidos ahora, eh. Estás cerca”, a lo que este último le contestó “sí, sí”.

Tras el encuentro con su ídolo, Maluma se mostró feliz y reiteró su gratitud por el momento compartido y los regalos recibidos por parte del futbolista.

En ese sentido, y a través de una publicación en su cuenta de Instagram, expresó “agradecimientos totales e infinitos a mi parcero Leo Messi. Te amo, te amo. Gracias mi bro, de verdad. Eres una inspiración para todos. Gracias Miami, esta parada estuvo bien cabrona. Seguimos de gira... Nos fuimos. Chau”, concluyó el colombiano.