En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción por la Copa de la Liga
Los albos visitan a los lilas en el Ester Roa y ambos buscarán su primer triunfo en el nuevo torneo chileno. Sigue aquí los detalles del partido.
D. Concepción 0-0 Colo Colo
¿Cómo llegan?
Deportes Concepción empató ante Huachipato y Colo Colo igualó ante Coquimbo.
Buenas noches
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.