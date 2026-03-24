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    En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Los albos visitan a los lilas en el Ester Roa y ambos buscarán su primer triunfo en el nuevo torneo chileno. Sigue aquí los detalles del partido.

    Foto: Photosport

    D. Concepción 0-0 Colo Colo

    ¿Cómo llegan?

    Deportes Concepción empató ante Huachipato y Colo Colo igualó ante Coquimbo.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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