En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Deportes Limache para definir al rival de la UC en la final de la Supercopa
El monarca de la Liga de Primera se mide con el subcampeón de la Copa Chile por un cupo en el desenlace del primer trofeo de la temporada. Sigue aquí el relato del partido.
Coquimbo U. 1-1 D. Limache
Termina el primer tiempo
Limache muestra más ganas que Coquimbo, pero el campeón logra sobrevivir a los ataques.
No hay penal
45′+8′. Había falta sobre Catro, pero hubo un foul previo de Limache en el mediocampo.
VAR
45′+5′. Se revisa una posible falta penal sobre Castro en el área de Coquimbo.
Descuentos
45′. Se agregaron cuatro minutos más a esta primera parte.
Era gol de Limache
45′. Cornejo salva su arco, cuando Meneses ya celebraba el segundo.
Buena intención, mala ejecución
43′. Castro ve adelantado a al portero de Coquimbo, Sánchez, e intenta desde el círculo central. Muy desviado.
Remate
38′. Camargo le pega desde fuera del área y el balón se fue besando el ángulo.
Tarjeta Amarilla
36′. González es amonestado en Limache por falta sobre Chandía.
Tarjeta Amarilla
29′. Plaza es amonestado en Coquimbo por una fuerte entrada en el medioterreno.
Gol válido
23’. El árbitro asegura que Castro no interviene en la visual de Sánchez y ratifica el empate.
VAR
22’. El juez Riquelme revisa el gol pues Castro podría tapar la visual de Sánchez en el gol de Meneses.
El empate de Limache
20′. Meneses toma un rebote y le da desde fuera del área. Fulminante y rasante. Empata Limache.
Goooooooooooooooool de Limache
El gol de Coquimbo
Tiro libre
17′. Cornejo ejecuta para Coquimbo. Ataja Bórquez.
Cambio en Coquimbo
Lesión en Coquimbo
10′. Fernández presenta una dolencia muscular y es retirado de la cancha.
El gol
8′. Tras un tiro de equina, aparece Salinas para cabecear en el primer palo y anotar el primero del partido.
Gooooooooool de Coquimbo
Era el primero de Coquimbo
7′. Johansen ingresa por la banda derecha y dispara. Pero Parot llega justo al cruce y evita el gol.
Buen ritmo
3′. Ambos equipos salieron a buscar el gol y se juega sin pausas.
Comienza el partido
Coquimbo y Limache ya juegan en Viña del Mar para buscar su lugar en la final de la Supercopa 2026.
El árbitro del encuentro
Mathias Riquelme será el encargado de imponer las reglas en la semifinal de la Supercopa.
El 11 de los Piratas
La formación de Deportes Limache
Matías Bórquez, Marcelo Flores, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González, Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, César Pinares, Jean Meneses, Marcos Arturia y Daniel Castro.
¿Qué pasa si hay empate?
De igualar en los 90 minutos, habrá definición a penales para elegir al finalista.
Semifinal
Coquimbo Unido y Deportes Limache definen quién será el rival de Católica en la final de la Supercopa 2026.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
