    EN VIVO

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Deportes Limache para definir al rival de la UC en la final de la Supercopa

    El monarca de la Liga de Primera se mide con el subcampeón de la Copa Chile por un cupo en el desenlace del primer trofeo de la temporada. Sigue aquí el relato del partido.

    Coquimbo y Limache se enfrentan en la semifinal de la Supercopa. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Actualizar Relato

    Coquimbo U. 1-1 D. Limache

    Termina el primer tiempo

    Limache muestra más ganas que Coquimbo, pero el campeón logra sobrevivir a los ataques.

    No hay penal

    45′+8′. Había falta sobre Catro, pero hubo un foul previo de Limache en el mediocampo.

    VAR

    45′+5′. Se revisa una posible falta penal sobre Castro en el área de Coquimbo.

    Descuentos

    45′. Se agregaron cuatro minutos más a esta primera parte.

    Era gol de Limache

    45′. Cornejo salva su arco, cuando Meneses ya celebraba el segundo.

    Buena intención, mala ejecución

    43′. Castro ve adelantado a al portero de Coquimbo, Sánchez, e intenta desde el círculo central. Muy desviado.

    Remate

    38′. Camargo le pega desde fuera del área y el balón se fue besando el ángulo.

    Tarjeta Amarilla

    36′. González es amonestado en Limache por falta sobre Chandía.

    Tarjeta Amarilla

    29′. Plaza es amonestado en Coquimbo por una fuerte entrada en el medioterreno.

    Gol válido

    23’. El árbitro asegura que Castro no interviene en la visual de Sánchez y ratifica el empate.

    VAR

    22’. El juez Riquelme revisa el gol pues Castro podría tapar la visual de Sánchez en el gol de Meneses.

    El empate de Limache

    20′. Meneses toma un rebote y le da desde fuera del área. Fulminante y rasante. Empata Limache.

    Goooooooooooooooool de Limache

    El gol de Coquimbo

    Tiro libre

    17′. Cornejo ejecuta para Coquimbo. Ataja Bórquez.

    Cambio en Coquimbo

    Lesión en Coquimbo

    10′. Fernández presenta una dolencia muscular y es retirado de la cancha.

    El gol

    8′. Tras un tiro de equina, aparece Salinas para cabecear en el primer palo y anotar el primero del partido.

    Gooooooooool de Coquimbo

    Era el primero de Coquimbo

    7′. Johansen ingresa por la banda derecha y dispara. Pero Parot llega justo al cruce y evita el gol.

    Buen ritmo

    3′. Ambos equipos salieron a buscar el gol y se juega sin pausas.

    Comienza el partido

    Coquimbo y Limache ya juegan en Viña del Mar para buscar su lugar en la final de la Supercopa 2026.

    El árbitro del encuentro

    Mathias Riquelme será el encargado de imponer las reglas en la semifinal de la Supercopa.

    El 11 de los Piratas

    La formación de Deportes Limache

    Matías Bórquez, Marcelo Flores, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González, Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, César Pinares, Jean Meneses, Marcos Arturia y Daniel Castro.

    ¿Qué pasa si hay empate?

    De igualar en los 90 minutos, habrá definición a penales para elegir al finalista.

    Semifinal

    Coquimbo Unido y Deportes Limache definen quién será el rival de Católica en la final de la Supercopa 2026.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

