En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Murcia por un pasaje a los octavos de final de la Copa del Rey
El conjunto verdiblanco busca meterse entre los 16 mejores del tradicional certamen español.
Real Murcia 0-0 Real Betis
Sigue el empate
25′. Poca acción en el Enrique Roca. Se mantiene el cero.
Inicia el partido
1’. El Murcia recibe al Betis por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
Carlos Alcaraz da la patada inicial
Carlos Alcaraz, nacido en El Palmar y reconocido hincha del Murcia, recibió un homenaje al ser el encargado de dar la patada inicial del partido.
La alineación del Betis
La oncena del Murcia
Ambiente copero en Murcia
El conjunto bético se medirá ante el cuadro murciano, que hace 17 años no milita en la Primera División y actualmente se encuentra en Primera Federación, tercera categoría del fútbol español. El encuentro se jugará en el estadio Enrique Roca.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el partido entre el Real Murcia y el Real Betis de Manuel Pellegrini, válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
