SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Atlético de Madrid de Simeone en LaLiga

    Los verdiblancos enfrentan a los colchoneros en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la fecha 23 de la liga de España, en un nuevo cruce entre ambos equipos pocos días después del contundente triunfo rojiblanco por 5-0 que dejó fuera al chileno en la Copa del Rey.

    Foto: @Atleti / X.

    Minuto a Minuto

    Betis 1 -0 Atlético de Madrid

    Actualiza el minuto a minuto aquí.

    Amarilla para el Betis

    72’. Abde fue con demasiada fuerza a despejar y golpeó a Giuliano

    Simeone agota los cambios y Pellegrini los inicia

    70’. Lookman deja su sitio a Obed Vargas en el Atlético y Altimira sustituye a Fornals en el Betis.

    68′. El gigante noruego Sorloth volvió a rematar el córner en una posición ideal, pero el cabezazo salió centrado. Se está salvando el Betis.

    63′. Simeone pasá a Giuliano a la izquiera, está moviendo muchas fichas en el tablero.

    59′. Cabezazo de Sorloth tras un saque de esquina que saca el meta del Betis con una gran mano arriba. Era el empate.

    Otra targeta amarilla

    56’. Lookman fue con todo al remate y golpeó a un Llorente que se anticipó y queja en el suelo.

    ¡Nuevo cambio en Atlético!

    55’. Mendoza deja su sitio a Griezmann. Baena pasará al centro.

    ¡Primera falta del Betis!

    53’. Abde derribó a Giuliano y se señala la primera infracción de los de Pellegrini en lo que va de partido.

    50′. Se calientan los ánimos: Baena y Llorente se encaran tras una jugada que terminó en saque de fondo.

    ¡Comienza la segunda mitad!

    Triple cambio de Simeone: Ruggeri, Almada y Julián Alvarez dejan su sitio a Le Normand, Baena y Sorloth.

    ¡Vuelven los protagonistas a la cancha!

    Repasa el Gol del Betis

    Descanso en el Metropolitano

    Gana el Betis gracias al gol de Antony.

    ¡Gol anulado a Lookman!

    44’. Entró en carrera para rematar el centro de Llorente de cabeza, pero tardó demasiado y se metió en fuera de juego.

    40′. El Beris está replegado cerca de su área y el Atlético no encuentra huecos. Los de Simeone la mueven de lado a lado en busca de una oportunidad.

    36′. Toca y toca el Atlético de lado a lado sin encontrar el hueco. Giuliano intenta un desborde que no sale.

    34’. Abde buscó el lanzamiento de falta desde muy lejos, pero el tiro fue alto. Le aplaudía Antony.

    ¡Gol del Betis!

    28’. Antony recorta hacia adentro y clava un zurdazo potente para marcar su décimo gol en esta temporada, el sexto en LaLiga.

    25’. Tarjeta amarilla para Ruggeri, la primera del partido, por una falta sobre Antony.

    23′. Giménez buscó a Giuliano con un envío largo, pero la pelota se perdió. El argentino del Atlético sigue sin tener demasiado protagonismo en el partido.

    19´. Marc Roca mantiene la calma bajo presión y juega atrás con Valles en una de las posesiones más largas del Betis en el encuentro.

    Bakambu vuelve a avisar

    15′. Abde superó al primer defensor y filtró el pase al delantero, que nuevamente se topó con la respuesta de Oblak. El Betis ya suma dos llegadas muy claras.

    ¡A punto Lookman!

    9´. Julián Alvarez habilitó al nigeriano, que acomodó la pelota a su zurda y sacó un remate cruzado que se fue apenas afuera.

    ¡Primer aviso del Atlético!

    3′. Giménez remató en el primer palo el córner de Koke desde la izquierda.

    ¡Arranca el Partido!

    El Metropolitano recibe a los protagonistas: los planteles de Atlético y Betis hacen su ingreso al campo entre el canto del himno rojiblanco. Saludos de protocolares entre los jugadores y también entre Simeone y Pellegrini.

    Ojo a la noticia de última hora: Marc Pubill se queda fuera de la convocatoria debido a una complicación y entra en su lugar en el once titular Jose Maria Giménez.

    Todo listo en el Metropolitano

    El tiempo respeta y el vestuario bético ya está preparado. Será la primera titularidad de Fidalgo.

    Alineación Real Betis

    Nómina Atlético de Madrid

    Las formaciones ya están confirmadas y los dos equipos ya están sobre el césped realizando sus ejercicios de calentamiento antes del inicio del partido.

    Buenas tardes

    El Deportivo los invita a vivir el duelo entre Real Betis y Atlético de Madrid por la fecha 23 de LaLiga EA Sports, desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

    Más sobre:BetisAtlético de MadridLaLigaPellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Volcán Láscar en Antofagasta emite fumarola que alcanza los 1.100 metros de altura: Sernageomin mantiene monitoreo en la zona

    Cartera definida, un nombre pendiente y ¿un comisionado?: lo que dejó el anuncio de Kast en seguridad

    Tohá llama al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados antes de que asuma Kast: “Es algo que les debemos”

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Lo más leído

    1.
    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    2.
    Repasa la victoria de Chile por 3-0 ante Serbia y su clasificación a los octavos de final de la Copa Davis

    Repasa la victoria de Chile por 3-0 ante Serbia y su clasificación a los octavos de final de la Copa Davis

    3.
    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    4.
    Entrevista con Daniel Garnero, técnico de la UC: “Si pegamos primero, vamos a ser un equipo más fuerte”

    Entrevista con Daniel Garnero, técnico de la UC: “Si pegamos primero, vamos a ser un equipo más fuerte”

    5.
    Repasa la derrota de la U ante Huachipato que agranda la incertidumbre en torno a Paqui Meneghini

    Repasa la derrota de la U ante Huachipato que agranda la incertidumbre en torno a Paqui Meneghini

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte
    Chile

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte

    Volcán Láscar en Antofagasta emite fumarola que alcanza los 1.100 metros de altura: Sernageomin mantiene monitoreo en la zona

    Cartera definida, un nombre pendiente y ¿un comisionado?: lo que dejó el anuncio de Kast en seguridad

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Con un polémico penal en el final: Manchester City remonta en la agonía ante Liverpool y sigue como escolta de Arsenal
    El Deportivo

    Con un polémico penal en el final: Manchester City remonta en la agonía ante Liverpool y sigue como escolta de Arsenal

    El particular análisis de Francisco Meneghini sobre el mal arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”

    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein
    Mundo

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

    “Enemigos de Italia”: Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra