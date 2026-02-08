En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Atlético de Madrid de Simeone en LaLiga
Los verdiblancos enfrentan a los colchoneros en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la fecha 23 de la liga de España, en un nuevo cruce entre ambos equipos pocos días después del contundente triunfo rojiblanco por 5-0 que dejó fuera al chileno en la Copa del Rey.
Minuto a Minuto
Betis 1 -0 Atlético de Madrid
Actualiza el minuto a minuto aquí.
Amarilla para el Betis
72’. Abde fue con demasiada fuerza a despejar y golpeó a Giuliano.
Simeone agota los cambios y Pellegrini los inicia
70’. Lookman deja su sitio a Obed Vargas en el Atlético y Altimira sustituye a Fornals en el Betis.
68′. El gigante noruego Sorloth volvió a rematar el córner en una posición ideal, pero el cabezazo salió centrado. Se está salvando el Betis.
63′. Simeone pasá a Giuliano a la izquiera, está moviendo muchas fichas en el tablero.
59′. Cabezazo de Sorloth tras un saque de esquina que saca el meta del Betis con una gran mano arriba. Era el empate.
Otra targeta amarilla
56’. Lookman fue con todo al remate y golpeó a un Llorente que se anticipó y queja en el suelo.
¡Nuevo cambio en Atlético!
55’. Mendoza deja su sitio a Griezmann. Baena pasará al centro.
¡Primera falta del Betis!
53’. Abde derribó a Giuliano y se señala la primera infracción de los de Pellegrini en lo que va de partido.
50′. Se calientan los ánimos: Baena y Llorente se encaran tras una jugada que terminó en saque de fondo.
¡Comienza la segunda mitad!
Triple cambio de Simeone: Ruggeri, Almada y Julián Alvarez dejan su sitio a Le Normand, Baena y Sorloth.
¡Vuelven los protagonistas a la cancha!
Repasa el Gol del Betis
Descanso en el Metropolitano
Gana el Betis gracias al gol de Antony.
¡Gol anulado a Lookman!
44’. Entró en carrera para rematar el centro de Llorente de cabeza, pero tardó demasiado y se metió en fuera de juego.
40′. El Beris está replegado cerca de su área y el Atlético no encuentra huecos. Los de Simeone la mueven de lado a lado en busca de una oportunidad.
36′. Toca y toca el Atlético de lado a lado sin encontrar el hueco. Giuliano intenta un desborde que no sale.
34’. Abde buscó el lanzamiento de falta desde muy lejos, pero el tiro fue alto. Le aplaudía Antony.
¡Gol del Betis!
28’. Antony recorta hacia adentro y clava un zurdazo potente para marcar su décimo gol en esta temporada, el sexto en LaLiga.
25’. Tarjeta amarilla para Ruggeri, la primera del partido, por una falta sobre Antony.
23′. Giménez buscó a Giuliano con un envío largo, pero la pelota se perdió. El argentino del Atlético sigue sin tener demasiado protagonismo en el partido.
19´. Marc Roca mantiene la calma bajo presión y juega atrás con Valles en una de las posesiones más largas del Betis en el encuentro.
Bakambu vuelve a avisar
15′. Abde superó al primer defensor y filtró el pase al delantero, que nuevamente se topó con la respuesta de Oblak. El Betis ya suma dos llegadas muy claras.
¡A punto Lookman!
9´. Julián Alvarez habilitó al nigeriano, que acomodó la pelota a su zurda y sacó un remate cruzado que se fue apenas afuera.
¡Primer aviso del Atlético!
3′. Giménez remató en el primer palo el córner de Koke desde la izquierda.
¡Arranca el Partido!
El Metropolitano recibe a los protagonistas: los planteles de Atlético y Betis hacen su ingreso al campo entre el canto del himno rojiblanco. Saludos de protocolares entre los jugadores y también entre Simeone y Pellegrini.
Ojo a la noticia de última hora: Marc Pubill se queda fuera de la convocatoria debido a una complicación y entra en su lugar en el once titular Jose Maria Giménez.
Todo listo en el Metropolitano
El tiempo respeta y el vestuario bético ya está preparado. Será la primera titularidad de Fidalgo.
Alineación Real Betis
Nómina Atlético de Madrid
Las formaciones ya están confirmadas y los dos equipos ya están sobre el césped realizando sus ejercicios de calentamiento antes del inicio del partido.
Buenas tardes
El Deportivo los invita a vivir el duelo entre Real Betis y Atlético de Madrid por la fecha 23 de LaLiga EA Sports, desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
