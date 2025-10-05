En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Barcelona en LaLiga
El Niño Maravilla se reencuentra con su exclub.
Minuto a minuto
Sevilla 1-0 Barcelona
Buenos días. Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta al Barcelona.
Con los chilenos como titulares, la alineación del cuadro andaluz:
Con varias sensibles bajas como Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, el equipo culé:
Inicia el partido
1′. Ya se juega en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla recibe al Barcelona.
Posible penal para el Sevilla
10′. Alexis Sánchez disputa el balón con Ronald Araujo en la línea de fondo. El uruguayo engancha abajo al chileno y los andaluces piden penal. La jugada es revisada por el VAR.
Penal para el Sevilla
11′. Tras revisión en el VAR, el árbitro señala la pena máxima.
Gol del Sevilla
14′. Alexis Sánchez cumple con la Ley del Ex con un remate cruzado.
