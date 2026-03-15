En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Barcelona por la liga española
El elenco de los chilenos juega contra los punteros del torneo en la búsqueda de sumar puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.
Minuto a minuto
Barcelona 3-1 Sevilla
45′: Tres cambios de Almeyda
Salieron Adams, Carmona y Suazo por Chidera Ejuke, Neal Maupay y Rubén Vargas. En el Barcelona, entró Fermín López por Pedri.
Empezó la segunda mitad
Terminó el primer tiempo
45+3′: Gol del Sevilla
En el último respiro del primer tiempo, cayó un centro desde la banda derecha y Oso, que estaba solo dentro del área, le dio con la derecha para descontar.
45′: Tres minutos más
44′: Casi cae el cuarto
Olmo mandó un centro para Lewandowski, pero el polaco no pudo cabecear con comodidad para anotar.
42′: La zona a explotar
Sevilla consigue atacar por la zona izquierda con las jugadas de Oso y Suazo, donde han hecho daño durante el primer tiempo.
37′: Tercero de los culés
En un ataque veloz, Olmo apareció dentro del área y definió para poner el 3-0.
36′: Primera amarilla
Gabriel Suazo fue amonestado por cortar un contraataque.
34′: Otra de los culés
Gerard Martín se infiltró en el área rival y disparó sin potencia, lo que no complicó a Vlachodimos.
27′: Dominio del Barcelona
La escuadra local tiene el control completo del balón y no le permite salir de su mitad de la cancha al Sevilla.
20′: Doblete de Raphinha
El brasileñó apuntó a la parte inferior izquierda del arco de Vlachodimos, quien adivinó el lugar pero no pudo desviar el balón.
19′: Penal para los locales
Una mano de José Ángel Carmona le dio otro tiro desde los doce pasos al elenco catalán.
18’: Revisión del VAR
El árbitro revisa un posible penal a favor del Barcelona.
16′: Atajó Vlachodimos
Dani Olmo envió un misíl al arco de la visita y el arquero contuvo la acción.
13′: Probó el Sevilla
Suazo centró para Oso que le dio incómodo al balón y le quedó en las manos al porter. Sin embargo, la jugada fue anulada por posición de adelanto.
8′: Gol de los culés
Raphinha picó el balón y convirtió desde los doce pasos.
7′: Penal para el Barcelona
Sow le cometió una falta dentro del área a Cancelo y el árbitro dio la pena máxima.
Comenzó el encuentro en el Camp Nou
Los dos chilenos desde el inicio
Los titulares de Hansi Flick
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la liga española. En esta ocasión, El Sevilla de los chilenos se enfrenta ante el Barcelona de visita.
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