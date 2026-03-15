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    EN VIVO

    En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Barcelona por la liga española

    El elenco de los chilenos juega contra los punteros del torneo en la búsqueda de sumar puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.

    El nacional juega contra su exequipo. Foto: @alexis_officia1.

    Minuto a minuto

    Barcelona 3-1 Sevilla

    45′: Tres cambios de Almeyda

    Salieron Adams, Carmona y Suazo por Chidera Ejuke, Neal Maupay y Rubén Vargas. En el Barcelona, entró Fermín López por Pedri.

    Empezó la segunda mitad

    Terminó el primer tiempo

    45+3′: Gol del Sevilla

    En el último respiro del primer tiempo, cayó un centro desde la banda derecha y Oso, que estaba solo dentro del área, le dio con la derecha para descontar.

    45′: Tres minutos más

    44′: Casi cae el cuarto

    Olmo mandó un centro para Lewandowski, pero el polaco no pudo cabecear con comodidad para anotar.

    42′: La zona a explotar

    Sevilla consigue atacar por la zona izquierda con las jugadas de Oso y Suazo, donde han hecho daño durante el primer tiempo.

    37′: Tercero de los culés

    En un ataque veloz, Olmo apareció dentro del área y definió para poner el 3-0.

    36′: Primera amarilla

    Gabriel Suazo fue amonestado por cortar un contraataque.

    34′: Otra de los culés

    Gerard Martín se infiltró en el área rival y disparó sin potencia, lo que no complicó a Vlachodimos.

    27′: Dominio del Barcelona

    La escuadra local tiene el control completo del balón y no le permite salir de su mitad de la cancha al Sevilla.

    20′: Doblete de Raphinha

    El brasileñó apuntó a la parte inferior izquierda del arco de Vlachodimos, quien adivinó el lugar pero no pudo desviar el balón.

    19′: Penal para los locales

    Una mano de José Ángel Carmona le dio otro tiro desde los doce pasos al elenco catalán.

    18’: Revisión del VAR

    El árbitro revisa un posible penal a favor del Barcelona.

    16′: Atajó Vlachodimos

    Dani Olmo envió un misíl al arco de la visita y el arquero contuvo la acción.

    13′: Probó el Sevilla

    Suazo centró para Oso que le dio incómodo al balón y le quedó en las manos al porter. Sin embargo, la jugada fue anulada por posición de adelanto.

    8′: Gol de los culés

    Raphinha picó el balón y convirtió desde los doce pasos.

    7′: Penal para el Barcelona

    Sow le cometió una falta dentro del área a Cancelo y el árbitro dio la pena máxima.

    Comenzó el encuentro en el Camp Nou

    Los dos chilenos desde el inicio

    Los titulares de Hansi Flick

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la liga española. En esta ocasión, El Sevilla de los chilenos se enfrenta ante el Barcelona de visita.

    Más sobre:Minuto a minutoSevillaAlexis SánchezGabriel SuazoBarcelona

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