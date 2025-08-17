En vivo: Joaquín Niemann va en busca del título del LIV Golf en la última ronda de Indianápolis
El chileno puede coronar una gran temporada este domingo después de haber conseguido cinco triunfos en el circuito.
Minuto a minuto
El inicio de la competencia se retrasa por las malas condiciones del tiempo. Se espera que la actividad comience a las 10.55 horas.
El inicio de la jornada para Niemann está programado para las 10.05 horas.
El chileno y el español Jon Rahm llegan a la última fecha como los únicos candidatos al título de la temporada 2025.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez con la última ronda del LIV Golf de Indianápolis, jornada que puede entregarle el título de la competencia a Joaquín Niemann.
