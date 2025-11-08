Repasa el triunfo de Universidad Católica sobre La Serena que los mantiene en zona de Chile 2
Los cruzados salieron victoriosos en su visita a La Portada y siguen firmes en la misión de clasificar a la próxima Copa Libertadores.
Minuto a minuto
Deportes La Serena 0-1 Universidad Católica
¡Final del partido!
90′+8′. La UC se lleva el triunfo por la mínima ante La Serena y sigue firme en zona de Chile 2.
Últimos cambios en la UC
90′+6′. Entran Letelier y Corral por Zampedri y Bello.
Nueva amarilla en La Serena
90′+3′. Sebastián Díaz recibe la tarjeta por una falta sobre Zampedri.
Tarjeta roja en la UC
90′+1′. Ignacio Pérez corta una jugada prometedora y se gana la segunda cartulina amarilla. Los cruzados jugarán los descuentos con un hombre menos.
Tiempo de adición
90′. Se jugarán siete minutos más en La Portada.
Tarjeta amarilla en La Serena
87′. Lucas Alarcón recibe la amonestación.
Lo tuvo La Serena
82′. Salida en falso de Bernedo que casi aprovecha Mendoza. Se salvó la UC.
Cambios en ambos equipos
80′. En la UC: Dylan Escobar por Clemente Montes. En La Serena: Sebastían Díaz y Daniel Cordero por Juan Fuentes y Gonzalo Jara.
Tarjeta amarilla en La Serena
76′. Cristián Gutiérrez es el primer amonestado de los papayeros.
Tarjeta amarilla en la UC
71′. Ignacio Pérez es el primer amonestado del partido.
Nuevo cambio en La Serena
70′. Mientras se desarrolla otra pausa por hidratación, Manuel Rivera abandona la cancha por Bryan Mendoza.
Cambio en la UC
63′. Se termina el partido para Alfred Canales. Ingresa Diego Valencia.
Cambios en La Serena
59′. Ingresan Jeyson Rojas y Cristián Gutiérrez por Matías Pinto y Fernando Dinamarca.
¡Gol de Universidad Católica!
48′. Ahora sí que no fallan de cabeza. Fernando Zampedri conecta un centro de Eugenio Mena por la izquierda y no perdona con la testa para la apertura de la cuenta de los cruzados.
¡La más clara del partido!
47′. Cabezazo de Clemente Montes que se estrella de lleno en el horizontal.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. La Serena y la UC disputan el complemento.
Entretiempo en La Portada
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. En un deslucido encuentro, La Serena y la UC igualan sin goles en La Portada.
¡Gol anulado en La Serena!
45′+1′. Branco Ampuero cometía un error grosero al dejar pasar un balón en el área chica. Sin embargo, una posición de adelanto de Nicolás Ferreyra salva a la UC.
Tiempo de adición
45′. Se agregan tres minutos más en La Portada.
Tibia llegada de la UC
38′. Un centro rasante de Montes casi encuentra el pie de Zampedri, pero alcanza a despejar un defensa papayero.
Pausa de hidratación
24′. El árbitro detiene el juego para que los jugadores beban agua. En los banquillos se reparten instrucciones.
Se lo perdió La Serena
15’. Manuel Rivera quedó solo en el área chica, pero manda el cabezazo afuera de manera inexplicable.
Primera llegada del partido
1’. Avisa la UC, mediante un disparo de volea desde fuera del área por parte de Fernando Zampedri. Era un golazo del Toro, pero se va desviado.
¡Comienza el partido!
1’. La Serena y la UC ya juegan por la fecha 27 de la Liga de Primera.
Salida de los equipos a la cancha
Los 22 protagonistas están sobre el césped de La Portada.
Las bajas de la UC en su visita a La Serena:
La formación titular de Universidad Católica:
La formación titular de La Serena:
Con objetivos diferentes
La UC tiene como meta seguir sumando victorias para asegurar el cupo de Chile 2 a la próxima Copa Libertadores. La Serena, en tanto, busca los tres puntos para escapar de forma definitiva de la parte baja de la tabla.
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
Universidad Católica está en el segundo lugar con 48 puntos, mientras que Deportes La Serena aparece décimo segundo con 27 unidades.
La UC visita a La Serena
El estadio La Portada será el escenario del choque entre cruzados y papayeros.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
