Enzo Maresca carga contra las suspensiones por el clima en el Mundial de Clubes: “Esto no es fútbol; es un chiste”

El Chelsea superó al Benfica en los octavos de final del Mundial de Clubes y se enfrentará al Palmeiras en la ronda de los ocho mejores. El cuadro de la capital inglesa se impuso a los lusos por 4-1, en el tiempo extra, en un partido que pareció eterno debido a una prolongada suspensión por el protocolo de tormentas eléctricas.

Esto último despertó cuestionamientos. Y es que el problema con el clima se ha convertido en un dolor de cabeza para la FIFA pues, a lo largo del desarrollo del certamen planetario, seis compromisos han sufrido con estas inclemencias.

En ese contexto, Enzo Maresca, entrenador de los Blues, hizo sentir su molestia por la implementación de este mecanismo que retrasa el correcto desarrollo de los partidos. “Durante 85 minutos estábamos controlando el juego, no concedimos nada y creamos suficientes oportunidades para ganar el partido. Y luego, después del parón, el partido cambió por completo”, partió diciendo en una rueda de prensa.

Cabe recordar que el conjunto inglés iba ganando por 0-1 cuando el partido disputado en Charlotte se interrumpió por un aviso de tormenta eléctrica en el minuto 85. Tras el largo parón de dos horas, el Benfica entró más enchufado y empató con un penal de Ángel Di María en el 95′, lo que llevó a la prórroga donde finalmente se impusieron los londinenses.

Se activó el protocolo de tormentas en el juego entre Benfica y Chelsea.

Por este motivo, el DT lanzó un mensaje a la organización y no escatimó en críticas. "Personalmente para mí esto no es fútbol. Creo que es un chiste, honestamente. Me cuesta entenderlo. Lo puedo entender por razones de seguridad, pero si suspendes tantos partidos probablemente significa que este no es el sitio adecuado para hacer esta competición“, comentó.

En línea con lo anterior, el italiano señaló que la preparación de sus pupilos se desvirtúa con las largas pausas. “Es un partido completamente diferente, no es el mismo partido. Se rompe el ritmo. En esas dos horas dentro, los jugadores hablaron con sus familias para saber si estaban bien en cuanto a seguridad, comieron algo, estaban riéndose, estaban hablando por teléfono... ¡Son dos horas!”, agregó.

Por último, el discípulo de Manuel Pellegrini comparó esta problemática con lo que sucede en el Viejo Continente. “No es normal suspender un partido. En un Mundial, ¿cuántos partidos se suspenden? Probablemente cero. En Europa, ¿cuántos se suspenden? Cero.Estamos aquí desde hace dos semanas y ya se han suspendido seis partidos. Es un problema.Pero yo hablo como entrenador. Cuando estás dos horas dentro y quieres mantener a los jugadores ‘en el partido’, ¿cómo les mantienes concentrados? Es un chiste, por eso lo decía", cerró.