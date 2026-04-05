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    La lista que se acorta tras la partida de Adán Godoy: cómo están los héroes de la Roja en el Mundial del ’62

    Este domingo se confirmó el deceso del portero nacional, que falleció a los 89 años. Ahora, solo cuatro de los integrantes de aquel histórico plantel mundialista siguen con vida.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El histórico plantel de la Roja en el Mundial del 62.

    El luto vuelve a tomarse el fútbol nacional. Este domingo se conoció el deceso de Adán Godoy, uno de los integrantes de la Roja que consiguió quedarse con el tercer lugar del Mundial de Chile 1962. El portero, que también dijo presente en la cita planetaria de Inglaterra 1966, falleció a los 89 años de edad.

    El golero nacido en Copiapó, el 26 de noviembre de 1936, inició su carrera en el fútbol defendiendo a clubes de la Región de Atacama. En 1956 dio el salto, cuando fue contratado por Colo Colo. En el Cacique tuvo su debut como profesional un año más tarde. Posteriormente, tuvo pasos por Santiago Morning, Universidad Católica y Audax Italiano. Se retiró en 1979.

    Con la Roja, Godoy fue internacional entre 1962 y 1966 y alcanzó a disputar 23 partidos. El DT Fernando Riera decidió incluirlo en la titularidad para el partido ante Yugoslavia, donde la Selección Chilena obtuvo el bronce. Mantuvo su valla en cero.

    En ese marco, el Sifup le dedicó sentidas palabras a través de un comunicado. “El fútbol chileno despide a un referente de su historia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Adán Godoy, ex seleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962. Su trayectoria y legado como arquero quedarán para siempre en la memoria del fútbol chileno”, comenzaron señalando.

    Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, cercanos y a toda la comunidad futbolera”, continuaron.

    De esta manera, los únicos representantes de la selección mundialista de 1962 que quedan con vida son Sergio Navarro, Luis Eyzaguirre, Humberto Cruz y Manuel Astorga.

    Sergio Navarro, Luis Eyzaguirre, Humberto Cruz y Manuel Astorga.

    El presente de los históricos

    Sergio Navarro, quien fue el capitán de la selección de 1962, estuvo con problemas de salud durante gran parte del 2025. En primer lugar, sufrió una caída que le significó una fractura en la cadera. A raíz de esto debió ser intervenido quirúrgicamente, siendo visitado en su recuperación por algunos hinchas azules. Posteriormente, tuvo un infarto que lo llevó a ser internado en la Clínica Alemana. Tras algunos días en observación, Navarro recibió el alta para continuar su tratamiento en casa. En febrero de 2026, el club universitario le dedicó un afectuoso saludo por su cumpleaños número 90.

    En cuanto a Luis Eyzaguirre, una de sus apariciones públicas más destacadas se remontan a marzo de 2024. Universidad de Chile le rindió un homenaje en el Estadio Nacional. En aquella ocasión el Fifo recibió una camiseta de los azules con el número 2 y la ovación de los presentes.

    En su rol como lateral derecho alcanzó cinco campeonatos con la U (1959, 1962, 1964, 1965 y 1967) y además de ser parte del Mundial de 1962 estuvo presente en Inglaterra 1966.

    En el caso de Humberto Chita Cruz, este ha sido parte de los homenajes que se le han realizado a la Roja de 1962. En 2020 reconoció en diálogo con TNT Sports que Pelé, quien llegaba como la gran estrella de Brasil, no lo amedrentaba. “Nos parábamos con quién fuera. Si se paró Pelé, igual lo marqué. Tiene dos piernas, tiene dos ojos, tiene dos brazos, tiene lo mismo que tengo yo. Lo único que es más grande y más grueso, yo soy era más delgado que él no más. Si marqué a Pelé, cómo no voy a marcar al ‘Tanque’ Rojas, a Carlos Campos”, comentó.

    También está el exportero Manuel Astorga, quien es recordado por ser citado por Riera para integrar los amistosos preparativos para la cita mundialista, ganando un espacio en la convocatoria.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolAdán GodoyMundial 1962La RojaSergio Navarro

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