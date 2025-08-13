Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

El LP Open Series by IND vivió este martes una jornada de estreno marcada por el sólido inicio de dos de las máximas figuras del tenis femenino nacional, en el primer W15 Santiago que se disputa en el Parque Estadio Nacional.

En el Court Central Anita Lizana, Antonia Vergara dio el primer golpe de autoridad al vencer con claridad a la argentina Pilar Beveraggi por 6-1 y 6-1. A continuación, la número uno de Chile, Fernanda Labraña, se impuso sobre la trasandina Josefina Estevez con un contundente 6-0 y 6-0.

Otro de los momentos destacados lo protagonizó Isidora Lisboa, quien complicó a la primera sembrada del cuadro, la argentina Victoria Bosio, antes de ceder por 6-4 y 6-2.

La jornada también marcó el debut profesional en Chile de Alessandra Cáceres, estudiante de la East Tennessee State University, quien cayó ante la brasileña Leticia Vidal por 6-1 y 6-2. Vidal será la próxima rival de Vergara en octavos de final, mientras que Labraña espera por la ganadora a la brasileña Catarina Melleiro, que venció a Catalina Porré.

Durante la tarde, se concretaron los estrenos de Samantha Álvarez, Fernanda Rain y Jimar Gerald, quienes se despidieron tempranamente.

El LP Open Series by IND es posible gracias al apoyo de LP Chile, pilar del tenis femenino nacional; la Federación de Tenis de Chile y el Instituto Nacional de Deportes. La entrada es liberada y el torneo se extenderá hasta el sábado 16 de agosto en el Parque Estadio Nacional.

Barrios vence en Colombia

En tanto, en el Challenger de Barranquilla, Tomás Barrios se impuso por 6-1 y 7-5 al japonés Kenta Miyoshi y avanzó a la segunda ronda del torneo que se desarrolla en Colombia.

Por el paso a cuartos de final, el chillanejo, que es el segundo sembrado, se medirá con el ecuatoriano Andrés Andrade, en un partido que está fijado para este miércoles, alrededor de las 15.30.