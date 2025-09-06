Figura de la selección de Brasil realiza una grave denuncia de racismo contra su hijo

Raphinha fue uno de los líderes de la selección de Brasil en la goleada sobre la Roja. El atacante del Barcelona se mantiene en la concentración de Carlo Ancelotti, pero no se despega de su familia, pese a la distancia. El zurdo, a través de sus redes sociales, realizó una denuncia por un acto de discriminación en Disneyland París.

El delantero de 28 años aseguró que su familia vivió una compleja situación en el parque temático francés y que afectó específicamente a su hijo Gael.

Raphinha denunció directamente a uno de los trabajadores de Disneyland, quien se habría negado a darle un abrazo su hijo por su tez de piel. Según varios registros publicados en Instagram, se aprecia cómo un empleado del recinto, disfrazado de la caricatura Chip, abraza a todos los niños presentes e ignora al hijo del futbolista.

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza”, escribió el jugador brasileño.

Raphinha lo catalogó como un acto de racismo: “Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿Por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”, indicó.

🚨 Raphinha dénonce un acte raciste à Disneyland Paris 🤬



« Pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas… Vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. » pic.twitter.com/Miu6pMrUhC — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) September 5, 2025

Los dardos de la madre del niño

Los descargos de Raphinha continuaron: “Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido”, sentenció.

Taia Belloli, esposa del futbolista y madre del niño, también realizó cuestionamientos por lo sucedido en el recinto parisino. “¡Le dio las dos manos a la niña para no darle la suya! Y no contento, se fue con la niña lejos de él. Qué odio”, indicó.

El futbolista continúa en la concentración de la selección de Brasil, que deberá viajar a Bolivia para afrontar la última fecha de Eliminatorias. Este martes 9 de septiembre, en El Alto, la Verde se jugará su última opción de acceder al repechaje mundialista ante el Scratch.