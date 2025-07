Figura del Mundial a los 44 años: la historia de Fábio, el arquero de Fluminense que acecha un récord

El único representante sudamericano que permanece en el Mundial de Clubes es el Fluminense. Los cariocas se metieron en las semifinales tras dejar en el camino a los saudíes del Al Hilal, gracias a los goles de Martinelli y Hércules. El equipo que comanda Renato Gaúcho enfrentará un desafío mayor, porque se citará ante el Chelsea, que eliminó al Palmeiras y evitó la opción de tener asegurada la presencia de Brasil en la final de la competencia.

El Flu, que clasificó a esta inédita cita planetaria al ganar la Copa Libertadores de 2023, ha tenido rendimientos elevados durante la competencia, como el experimentado zaguero Thiago Silva y el volante colombiano Jhon Arias. En ese grupo de destacados no hay que obviar a su arquero. Uno de los pilares del Tricolor carioca es el meta Fábio, la demostración de que la edad no es un impedimento para sostenerse en el alto rendimiento. Con 44 años (va rumbo a los 45), ha realizado un notable Mundial de Clubes y se ha convertido en uno de los nombres propios del certamen.

Fábio Deivson Lopes Maciel (30 de septiembre de 1980) debutó en 1997 con el Uniao Bandeirante, para luego ser contratado por Athletico Paranaense. En el año de su debut, formó parte de la selección brasileña Sub 20 que disputó el Sudamericano de Chile y jugó el Mundial Sub 17 de Egipto, donde fue campeón. En el 2000 da el salto al Cruzeiro, el club que marcaría su carrera deportiva. Si bien partió luego a Vasco da Gama, en 2005 volvió a la tienda de Belo Horizonte, donde se convertiría en un emblema. De hecho, es el jugador con más partidos en la historia del club, con 977 encuentros.

Para 2022, tras no llegar a un acuerdo de renovación con Ronaldo Nazário, el ícono del fútbol mundial que era propietario de Cruzeiro, se fue y recaló en Fluminense, donde forma parte de la época dorada del cuadro carioca, sobre todo en el ámbito internacional. A la larga, ha sido parte importante de los únicos títulos continentales del Flu: la Copa Libertadores 2023 (donde se convirtió en el más veterano en levantar el cetro, a los 43) y la Recopa Sudamericana 2024.

Fábio, de 44 años, es figura en Fluminense.

En el fútbol moderno, se está haciendo cada vez más común ver a los futbolistas estirando sus carreras y jugando con una edad avanzada. Ya sea por los cuidados, la alimentación o los avances de la medicina, convertirse en un cuarentón no es sinónimo de colgar los botines. O, en este caso, los guantes. Por este motivo, además de su buen desempeño, la figura de Fábio sobresale. Es el jugador más longevo del Mundial de Clubes, con 44 años y rumbo a los 45.

Fábio aspira a un récord histórico

Tener una carrera prolongada y en primera línea le ha permitido instalarse en una posición expectante. Hasta el duelo de cuartos contra Al Hilal, Fábio acumula nada menos que 1.390 partidos disputados en el fútbol profesional. Está a 21 de alcanzar el registro del mítico portero inglés Peter Shilton, quien es el jugador con más partidos de la historia. El británico, quien jugó hasta los 48 años, disputó tres Copas del Mundo y recibió la famosa “Mano de Dios” de Diego Maradona, en México 1986. Completó 1.411 presencias.

“Muchos pusieron fin a mi carrera varias veces. La última vez fue en 2022, cuando salí de Cruzeiro. Creyeron que era cosa del pasado. Yo estaba seguro de que mi carrera no iba a terminar”, contó en una reciente entrevista con el medio Globoesporte, cita la agencia AFP. “Siempre analizo cómo jugaba antes y cómo juego hoy. Soy mucho mejor, por eso no me afecta la edad. Entreno con más inteligencia que cuando era joven”, añadió.

¿Algún secreto para mantenerse vigente? Reveló públicamente que duerme poco, casi no va al gimnasio y evita las pesas. “Mi sueño es muy profundo. El poco tiempo que duermo es suficiente para mi recuperación”, manifiesta.

Su buen presente, incluso, ha generado que los torcedores brasileños lo pidan para la selección absoluta, ahora dirigida por Carlo Ancelotti. En esa dirección, el Scratch cuenta con destacadas variantes para el arco que juegan en Europa, con Alisson (Liverpool) y Ederson (Manchester City), como también en el ámbito local, como Weverton (Palmeiras).