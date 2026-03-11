Final Frontier Patagonia: ciclistas de todo el mundo recorren 2.900 kilómetros que unen a Chile y Argentina

Un grupo de 100 ciclistas, de 24 países diferentes, comenzaron una ruta de 2.900 kilómetros que los llevará a cruzar el sur del país hasta llegar a Argentina. Ello, en el Final Frontier Patagonia, evento que pasa por parques nacionales, ferrys, caminos de tierra y pavimento.

El formato es en bikepacking autosuficiente, en el cual cada participante debe gestionar su propio ritmo, logística y decisiones. No contarán con vehículos de soporte ni ayuda externa. El grupo cuenta con un 25 por ciento de integrantes mujeres.

La primera parte de la largada inició el pasado domingo 8 de marzo a primera hora de la mañana, en la Región de Los Lagos. Los pedaleros deberán recorrer la Patagonia chilena hasta llegar a la argentina, desde Puerto Montt hasta Ushuaia. Para conseguirlo tienen solo 24 días.

Es la primera edición del Final Frontier Patagonia y fue creado desde cero en Chile. “Este evento nace desde ideas que parecían improbables, pero que gracias al apoyo de una comunidad que creyó en nosotros pudo transformarse en realidad”, dijo Mercedes Waise, directora de Austral Trails, quienes lo organizan.

El recorrido de los ciclistas intercala entre ciudades nacionales y del país trasandino. Empezó el domingo en el puerto sureño, pasa por Coyhaique, El Calafate, Punta Arenas y termina en Ushuaia. El hito será realizarlo en menos de un mes.

Según Waise, la cita de ciclismo no tiene fines competitivos. “Es una experiencia no competitiva y minimalista, donde los participantes buscan aventura, introspección y sentido en uno de los territorios más salvajes y emblemáticos del mundo”, comentó.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, se refirió a la relevancia de la ruta. “Uno de los compromisos que tenemos es transformar a la ciudad en la capital del turismo, pero también del deporte en la Región de Los Lagos. Estamos realizando una serie de acciones para cumplir ese objetivo, por ejemplo, esta carrera internacional”, afirmó el edil.