Fórmula 1: Norris le gana la pulseada al local Leclerc y se queda con la pole en el GP de Mónaco

Lando Norris arruinó la fiesta del local Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco. El piloto de McLaren le arrebató la pole position al corredor de Ferrari en el último segundo y largará por segunda vez en el año en la primera posición. Una clara muestra de que la escudería papaya sigue como la principal candidata a llevarse el cetro de la Fórmula 1.

Por otra parte, Franco Colapinto, en su segunda clasificación oficial de la temporada 2025, volvió a tener una pobre presentación y su presencia con Alpine sigue generando dudas.

Vuelve a la pelea

Todo parecía indicar que, Charles Leclerc, en su calidad de anfitrión, iba a festejar en el Gran Premio de Mónaco. El local había dominado en cada práctica y en cada ronda previa, entregándole un espectáculo a su público en la lujosa ciudad ubicada en la costa del Mediterráneo. Sin embargo, Lando Norris llegó hasta el Principado para arrebatarle el primer puesto y ratificar que sigue en la pelea por el título de la F1.

El británico consiguió la pole en el último instante, siendo 0.109 décimas de segundo más veloz que el monegasco. Es su segundo triunfo en una clasificación durante este año, tras el que alcanzó en el GP de Australia, en marzo.

El representante de McLaren venía de un par de semanas relegado en su escudería, con un Oscar Piastri intratable. El australiano, de hecho, es el líder absoluto del campeonato de pilotos, mientras que Norris lo secunda. Sin embargo, en esta oportunidad, el nacido en Bristol demostró que su presencia en el equipo no puede ser relegada.

El monoplaza de McLaren, en el lujoso circuito callejero de Mónaco. Foto: F1. Mark Sutton

Colapinto sigue hundido

Al igual que en la clasificación de Emilia-Romagna, Franco Colapinto volvió a exhibir un deslucido rendimiento. Aunque en esta ocasión no chocó, el argentino se despidió en la Q1 con el peor tiempo.

Es más, si no fuese por una sanción de Oliver Bearman, que fue castigado con la largada en la casilla 20°, el pilarense hubiese comenzado en la parrilla en el último lugar. Ahora largará en el 18°.

Esta presentación sigue despertando las dudas en Alpine, ya que Jack Doohan está a la espera para recuperar su asiento en el equipo francés. "Todo el fin de semana me sentí un poco complicado y un poco lejos de Pierre (Gasly, su compañero en Alpine).Cada vez que pongo esa goma blanda me siento incómodo, sin confianza. Se sobrecalienta la goma de atrás y no puedo controlar la tracción. No estoy cómodo con el auto. A entender hoy a la noche, ver un poco de data y tratar de ver qué podemos mejorar. Cambiamos muchas cosas en los dos autos y no encontramos el rumbo”, confesó.

Con estas complicaciones en el monoplaza y la falta de confianza, el sudamericano espera recuperar las buenas sensaciones en la carrera de este domingo, a las 09:00 horas chilenas.

Así quedó la clasificación para el domingo: