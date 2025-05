Carlo Ancelotti y Luka Modric reciben un emocionante homenaje del Real Madrid en la despedida de LaLiga

Una emotiva jornada se vivió este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. En el último partido del Real Madrid de la temporada, los hinchas aprovecharon de darle una cariñosa despedida a dos históricos del club.

Desde el lado técnico, Carlo Ancelotti deja el equipo para transformarse en el nuevo DT de la selección de Brasil. Por otro lado, Luka Modric anunció que dejará la institución después de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA.

Debido a lo anterior, los hinchas de la institución se dieron el tiempo para agradecerles todo el aporte y títulos que consiguieron en su tiempo junto a los merengues.

De hecho, Ancelotti se transformó en el entrenador con más títulos de la historia del Madrid: tres Copas de Europa, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España. Todo esto en las seis temporadas que ha estado a cargo.

Quien también recibió el cariño del público fue Modric. El croata anunció a mediados de semana que no continuará en el club. “Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu”, señaló en un mensaje en sus redes sociales.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, añadió.

Su paso en estos años también fue exitoso: En las trece temporadas en las que ha defendido al Madrid, ha conseguido 28 títulos: seis Copas de Europa, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España, teniendo la oportunidad de cerrar con un nuevo Mundial.

Los reconocimientos

En la previa del partido contra la Real Sociedad se mostraron los primeros reconocimientos de los hinchas, en especial para Modric, portando banderas y bufandas con su cara. Por supuesto no se olvidaron de Ancelotti. En el momento que fue anunciado recibió la ovación del Santiago Bernabéu.

Una vez en marcha el duelo, el ambiente de despedida volvió a tomarse el estadio. En el minuto 10, el público comenzó a corear “Modric, Modric”. Un par de minutos después los cantos se centraron en Ancelotti. El técnico se paró del banco y devolvió el saludo, recibiendo aplausos por aquello.

En los 38′, el árbitro del partido, tras el aviso del VAR, cobró un penal a favor del Real Madrid. De inmediato los aficionados comenzaron a pedir que fuera Modric el encargado de lanzar. Sin embargo, al final fue Kylian Mbappé el encargado de hacerlo. Si bien el portero contuvo en primera instancia, el rebote le quedó al francés quien no volvió a fallar para poner el 1-0.

Más tarde, en los 83′ Mbappé aumentó el marcador, felicidad que se transformó luego en emoción, pues en los 86′ Luka Modric fue reemplazado entre aplausos y con sus compañeros y rivales haciéndole un pasillo.

Si alguien te pregunta qué significa ser un 10 en el fútbol, enséñale esta foto. pic.twitter.com/dweewt3As3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025

Una vez fuera de la cancha, el croata se reunió con su familia, devolviendo los aplausos. Recién unos tres minutos después continuó un partido que se acabó en ese momento. De hecho, el juez del partido solo sumó un minuto de tiempo adicional.