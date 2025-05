La emotiva carta de Vinícius Junior a Carlo Ancelotti para despedirlo del Real Madrid: “Te espero en Brasil”

El paso de Carlo Ancelotti en el Real Madrid ha llegado a su fin. Después de que el técnico fuera anunciado como el nuevo seleccionador de Brasil, este viernes llegó la oficialización de su salida por parte de los merengues.

“El Real Madrid C. F. y Carlo Ancelotti han llegado a un acuerdo para finalizar su etapa como entrenador del Real Madrid. Nuestro club quiere expresar su agradecimiento y su cariño a quien es una de las grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial”, señaló el club hispano en un comunicado oficial.

“Carlo Ancelotti ha dirigido a nuestro equipo en una de las etapas más exitosas en nuestros 123 años de vida y se ha convertido en el entrenador con más títulos de nuestra historia: 3 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. En total, 15 títulos durante las seis temporadas en las que ha pertenecido a nuestro club”, destacaron.

Además, señalaron que “el Santiago Bernabéu le rendirá homenaje en el que será el último partido de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid”. Dicho encuentro es este sábado 24 de mayo a partir de las 10.15 horas de Chile.

Cálida despedida

Una vez oficializada la salida, los jugadores del plantel se dieron un tiempo para dedicarle sentidas palabras. Una de las más emotivas fue la de Vinícius Júnior. “Carta abierta para Carlo Ancelotti: Gracias, míster. Por tanto. ERES EL MEJOR. Desde tu llegada a Madrid ha cambiado mi vida como jugador y persona. Me diste confianza, me hiciste crecer y estuviste a mi lado en cada momento, dentro y fuera del campo. Ganamos dos Champions, dos Ligas y muchos otros títulos... pero lo que más valoro es la forma como me trató, la humildad y la manera como has manejado todos estos años”, comenzó señalando.

“Construimos más allá del fútbol. Siempre me defendiste y me protegiste cuando más lo necesité. Hoy es difícil decir adiós. El vestuario del Madrid te va a extrañar. Yo te voy a extrañar. Pero al mismo tiempo, me alegra saber que ya tenemos fecha para el reencuentro: ahora, vistiendo juntos la camiseta de la Selección Brasileña. Es el destino. Te espero en BRASIL”, agregó el atacante.

Por su lado, el portero Thibaut Courtois escribió: “Gracias, Míster, por todo este tiempo juntos y por la confianza que siempre me has transmitido, tanto profesional como personalmente. Gracias por tu serenidad y por los consejos en los buenos y en los malos momentos, y por haber hecho de nosotros un equipo ganador y un grupo de mejores personas. ¡Suerte en tu futuro, míster!”.

A su vez, Jude Bellingham también le dedicó una despedida: “Míster, gracias por todo. Fue un placer y una gran experiencia aprender del entrenador más exitoso de nuestro club y uno de los más grandes de todos los tiempos. Lo que me has enseñado sobre la vida y el fútbol siempre me acompañará y estaré eternamente agradecido. ¡Buena suerte en tu próximo viaje, te deseo a ti, a tu equipo de trabajo y a tu familia nada más que felicidad!”.

Más breve y directo fue Toni Kroos. “Mi primer entrenador en Madrid. El último entrenador de mi carrera. No podría haber tenido a uno mejor. Gracias, señor”, compartió en sus redes.