“Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente es la UC”: Cerezo aborda sus insultos a los hinchas cruzados

Universidad Católica comenzó a presentar a sus nuevas incorporaciones de cara a la nueva temporada. Ya lo han hecho Justo Giani y Jimmy Martínez, por lo que este miércoles fue el turno de Bernardo Cerezo.

El lateral de 30 años inauguró la temporada de fichajes en la UC y cuenta con pasos por Universidad de Chile, Deportes Santa Cruz, Deportes La Serena, Santiago Wanderers y Ñublense. Llega para aportar con su experiencia a la banda derecha cruzada.

En su presentación, Cerezo dejó dichos sobre su paso en la U: “Fui formado en la vereda del frente (la U), pero mi presente y mi futuro es la UC“.

Luego de la conferencia de prensa, a través de redes sociales ofreció disculpas a los hinchas cruzados por unos antiguos dichos en X (antes Twitter): “Sé que muchos hinchas estaban esperando que me disculpara por un error que cometí hace 13 años. Fue un error que cometí por falta de madurez y pido disculpas por ello, hoy estoy en esta maravillosa institución y voy a entregarme al 100%”.

Los dichos de Cerezo contra la UC y los hinchas cruzados

Bernardo Cerezo en su presentación en Universidad Católica. Diego Martin / Aton Chile

En la red social X reflotaron unas antiguas publicaciones del nuevo refuerzo cruzado de cuando pertenecía a Universidad de Chile. Las imágenes fueron viralizadas nuevamente y complicaron a Cerezo.

En los comentarios contra su actual club, en la temporada 2013, Cerezo reaccionó frente a varios fanáticos de la UC. “Tengo más estudios que vo´ (...), pecho frío, segundón“. Otro de sus dichos fue “ni en la galería la mojan, mala memoria papi segundon...”. Además, el exjugador formado en La Cisterna aprovechó la oportunidad de lanzar graves insultos contra los hinchas cruzados.

Es por estos antiguos dichos que Cerezo ofreció disculpas a través de redes sociales. Todo esto, a la espera que este incidente no marque su periodo en la UC y pueda, en sus propias palabras, “enmendar ese error e ir ganándome su cariño y respeto”.