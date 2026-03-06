SUSCRÍBETE
    Gareth Bale sorprende con sus revelaciones sobre la forma de trabajar de Zidane en el Real Madrid: “No hacía demasiado”

    El retirado futbolista galés habló sin tapujos sobre su carrera, las lesiones y que estuvo cerca de fichar por el Manchester United.

    Por 
    Diego Donoso
    El exfutbolista mencionó la forma de trabajar que le dio tres Champions League consecutivas. Por: AP

    Gareth Bale dejó un gran paso en el Real Madrid. El galés llegó procedente del Tottenham en 2013, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia, hasta ese momento, por USD$108 millones. La inversión dio frutos, ya que el extremo formó parte de un equipo que ganó tres Champions League al hilo.

    El exSpurs obtuvo 16 títulos con los Merengues y anotó en dos finales de la máxima competencia europea, contra el Atlético de Madrid en el 2014 y el Liverpool en el 2018. Sin embargo, su paso por el club español pudo no darse, porque estuvo cerca de arribar al Manchester United.

    Los Diablos Rojos ofertaron más que los blancos, pero el deseo del exSouthampton era llegar a los madrileños. “El United pujó más que el Madrid. Hablé con David Moyes (el entrenador de esa temporada), pero mi corazón estaba puesto en el Madrid”, contó Bale en el podcast Sitck to football.

    Además, reveló que tenía un acuerdo de palabra con el dueño del Tottenham para no pasar a otro elenco inglés. “Tenía un pacto de caballeros con Daniel Levy (presidente de los londinenses), porque no quería venderme a un rival”, agregó sobre por qué no vistió la camiseta roja.

    El trabajo que ganó tres Champions League

    Se le preguntó a Bale cómo era ser dirigido por Zinedine Zidane, quien ganó tres títulos de la máxima competencia europea con los Merengues. “Él jugó en el fútbol italiano y entendía el aspecto defensivo. Pero, no hacía demasiado”, contestó.

    Bale junto a Zidane en un duelo en 2017. Foto: AP Photo/Paul White. Paul White

    Sabías que si jugabas contra el Barcelona o el Bayern Múnich harías algo de táctica y el resto sería mínimo. Un entrenamiento normal: posesión, goles pequeños, remates y eso. En los partidos importantes haces 15 minutos de táctica defensiva en lugar de ofensiva y ya está”, profundizó.

    La forma de trabajo le permitió a la escuadra dominar en el continente. Sin embargo, los otros dos trofeos los ganó con Carlo Ancelotti y se refirió al italiano. “Tenía una gestión personal inmejorable. Si no jugabas, te hacía sentir como si fuera tu mejor amigo. Tenía esa increíble capacidad de mantener a todos unidos y felices”, opinó.

    La carrera del nacido en Cardiff estuvo marcada por las lesiones, las que no le permitieron encontrar regularidad en sus últimos años. En la entrevista, mencionó que a los 18 años se rompió un disco en la espalda y le persiguió el resto de su etapa profesional.

    Incluso, eso fue lo que le provocó problemas físicos en la pantorrilla, lo que ocurrió de forma reiterada. “Con el tiempo me pasó factura”, cerró Bale.

