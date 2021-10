Gary Medel también se baja del avión y juega: ingresa en empate del Bologna

Pasó la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y los jugadores chilenos que militan en el extranjero retornaron a sus destinos. Mientras unos no tuvieron actividad durante el fin de semana (como Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Inter, y Guillermo Maripán en el Monaco), otros sí se bajaron del avión y entraron a la cancha. Sucedió ayer con Ben Brereton en el Blackburn Rovers y pasó también hoy con Gary Medel en el Bologna.

El seleccionado nacional fue a la banca e ingresó en la igualdad 1-1 del cuadro rossoblu con el Udinese, por la octava fecha de la Serie A.

El equipo del Pitbull no supo aprovechar la expulsión que tuvo el rival en el primer tiempo. El argentino Roberto Pereyra recibió doble amonestación en el minuto 38. Los goles llegaron en el segundo tiempo. El Bologna abrió la cuenta con tanto de Musa Barrow, en los 67′. Al minuto siguiente entró Gary Medel, reemplazando a Luis Binks. No pudieron sostener la ventaja, porque a ocho minutos del epílogo, Beto puso el 1-1 definitivo.

Udinese y Bologna igualaron este domingo. FOTO: AP

De esta manera, el equipo comandado por Sinisa Mihajlovic suma 12 puntos y se instala, de momento, en el octavo lugar de la tabla. En sus ocho presentaciones, registran tres victorias, tres empates y dos derrotas, con 13 goles a favor y 15 en contra.

El que no fue citado fue Pablo Galdames. El ex Unión Española y Vélez no entró en la nómina del Genoa, que igualó 2-2 con el Sassuolo.