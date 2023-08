Históricos de los Pumas aconsejan a los Cóndores: “Ir al Mundial no pasa por solo ir a ganar, pasa por ir a aprender”

A menos de veinte días que los Cóndores debuten en un Mundial de Rugby, dos históricos de los Pumas analizan el presente y lo que debe hacer el equipo de Pablo Lemoine en Francia. Hay reflexiones en torno a las expectativas, los aprendizajes y los objetivos que se buscan en un evento inédito para la disciplina en el país.

Los protagonistas de dicha conversación son Diego Albanese y Juan Martín Hernández, dos argentinos que han tenido la posibilidad de vivir un Mundial como jugadores y que ahora estarán en Francia como comentaristas de ESPN y Star +. El primero logró decir presente en Sudáfrica 1991, Gales 1999 y Australia 2003, logrando convertir dos tries en la edición que se disputó en Reino Unido.

Hernández, por su parte, estuvo en la legendaria Copa Mundial de 2007 donde los Pumas quedaron en el tercer puesto tras quedar primeros en su grupo, derrotar a Escocia en cuartos de final y superar a Francia en el duelo por el bronce.

Ambos son enfáticos en declarar que lo primero que deben hacer los Cóndores es disfrutar de la experiencia que se ganaron en cancha. “No solo el equipo, sino que entrenadores, dirigentes y todo el país. Si vamos a los jugadores y al equipo en sí, disfrutar de llegar a las canchas de entrenamiento y que estén todas las pelotas ordenadas, que todo diga World Rugby, que todo sea prolijo, que te indiquen donde tener que ir, que todo esté muy organizado y a un nivel inimaginable”, explica Hernández.

Frase que sostenida por Albanese quien además explica que las miradas más que en el resultado, tienen que estar enfocadas en lo que puede ganar Chile con su irrupción. “Es bueno empezar a experimentar cosas del alto rendimiento. El éxito no es ganar, el éxito es estar tranquilo por haber dado todo lo que está a tu alcance. Ir al Mundial no pasa por solo ir a ganar, pasa por ir a aprender”, expone el ex wing.

De hecho, el argentino va más allá y explica lo que pueden ganar los países emergentes en estos eventos. “Cuando Chile o Uruguay se enfrenten a las potencias, los va a estar viendo todo el mundo y eso es lo que tiene de único esto. De repente llegas a casa y te llama alguien de un club de afuera. Se te empiezan a abrir puertas. Competir contra los mejores, posicionarte en una Copa del Mundo, son cosas de un común proceso”, añade.

La palabra proceso y aprendizaje es una que se repite mucho durante la mesa redonda que realizan ambos atletas con diversos medios del continente. Los ejemplos y los objetivos siempre van apuntando a aquello. Algo que Hernández explica poniendo de ejemplo a la franquicia nacional, Selknam.

“Acá todos los partidos son definitivos, son finales. Todo esa preparación y ese aprendizaje de disputar estos partidos, va ser una experiencia para tener esa conducta hacia adelante. Servirá para que cuando pase este Mundial, el equipo de Selknam tenga esa misma exigencia, esa misma preparación para encarar sus partidos. Eso es un cambio radical que le va a pasar por la cabeza a los jugadores de Chile”, sostiene.

Finalmente, Albanese sale del plano sudamericano para hablar sobre los equipos que pueden coronarse campeones en Francia este 2023. “Es el Mundial donde más dudas tengo, pero lo que tienen estos torneos es que generalmente el equipo que gana, tiene que estar en su pico de rendimiento e Irlanda y Francia son los más consistentes en los últimos dos años. Irlanda el año pasado ganó una serie en Nueva Zelanda. ¿Cuántos equipos en la historia hicieron eso? Francia ya sabemos que hace rato está jugando gran rugby, con jugadores brillantes en todas las líneas y después, ¿quién puede sacar a Nueva Zelanda? ¿Quién puede sacar a Sudafrica que puede poner dos equipos en el Mundial y a lo mejor ser competitivo con ambos? Australia es dos veces campeón del mundo y solo necesita ordenar dos cositas. Es un Mundial apasionante, estoy realmente ansioso por ver qué pasa. La sorpresa puede ser Escocia”, apuesta a modo de cierre.