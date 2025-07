Jannik Sinner y Novak Djokovic se imponen en sus duelos y animarán una de las semifinales más esperadas en Wimbledon

Wimbledon ya tiene a sus semifinalistas. Este miércoles, Jannik Sinner (1º) y Novak Djokovic (6º) timbraron su pase a las semifinales de Wimbledon después de lograr trabajadas victorias ante Ben Shelton (10º) y Flavio Cobolli (24º), respectivamente.

El primero en saltar a la cancha fue el número uno del mundo, quien había llegado milagrosamente a esta instancia después de que el búlgaro Grigor Dimitrov se desgarrara cuando estaba dos sets arriba.

El italiano había presentado molestias en el codo izquierdo en la víspera. Sin embargo, eso nunca se notó y no tuvo mayores inconvenientes para derrotar al estadounidense por 7-6(2), 6-4 y 6-4 y avanzar a la ronda de los cuatro mejores.

El peninsular mostró mucha consistencia en su juego y quebró en los momentos claves el potente servicio del norteamericano. Esto significó que registrara 33 tiros ganadores y 17 errores no forzados. Shelton, en tanto, tuvo 29 winners (14 de ellos aces al servicio) y 38 errores no forzados.

Al término del encuentro, Sinner se refirió a sus molestias. “Cuando estás en un partido con mucha tensión, intentas no pensar en ello”, dijo el líder del ranking, quien llevaba una manga en el brazo.

“Ha mejorado mucho (el codo) de ayer a hoy. Ayer (martes) mi día fue muy corto en la cancha de entrenamiento, solo 20 minutos con los entrenadores. Pero tenía muchas ganas de que llegara el partido. Esto no es excusa. No hay mejor escenario para jugar al tenis, y creo que lo he demostrado hoy”, añadió.

De este modo, Sinner alcanzó su segunda semifinal en La Catedral, después de la de 2023, cuando cayó contra Novak Djokovic, quien también será su rival en esta ocasión.

Nole bate récord

A sus 38 años, Novak Djokovic llegó a las 52 semifinales de Grand Slam y la decimocuarta en Wimbledon, estableciendo un récord absoluto a nivel masculino. Esta última marca pertenecía al legendario Roger Federer.

El serbio se impuso por 6-7 (6), 6-2, 7-5 y 6-4 a Flavio Cobolli, en un partido donde debió luchar mucho para imponerse ante el joven italiano.

El partido dejó una imagen preocupante, luego de que el exnúmero uno del mundo resbalara y cayera. “Ha sido peligrosa, es lo que pasa cuando juegas en hierba. Creo que no me he caído mucho este año, y es un poco sorprendente, porque la forma en la que me muevo en hierba, deslizando mucho, puede esperar tener caídas y estas situaciones. Ha sucedido en un momento extraño, pero he podido sacar bien y cerrarlo. Obviamente, lo miraré con mi fisio y ojalá que esté bien en dos días”, declaró.

En cuanto a su victoria, Nole bromeó después de jugar tres horas y 11 minutos. “Estoy muy fresco”, dijo entre risas, antes de felicitar a su rival. “Lo primero, enhorabuena a Flavio por un increíble torneo y por una tremenda batalla hoy; una gran actuación. Jugué con él en pista dura, hemos entrenado en otras superficies, pero no en hierba. Lo he visto jugar aquí y lo estaba haciendo bien, me ha sorprendido su saque, a un ritmo muy alto, iba por sus golpes. Tiene mucho talento, es uno de los chicos a los que veremos mucho en el futuro”, destacó.

De este modo, el viernes Djokovic se medirá ante Sinner y Carlos Alcaraz (2º) ante el estadounidense Taylor Fritz (5º).