La desafiante meta que coloca Gustavo Alfaro tras el regreso de Paraguay al Mundial

La clasificación de Paraguay al Mundial 2026 abrió paso a la euforia en Asunción. De hecho, se decretó feriado este viernes en Asunción. Gustavo Alfaro, técnico del elenco albirrojo, fue claro en sus aspiraciones tras el empate sin goles frente a Ecuador en el Defensores del Chaco: no irá a Estados Unidos, México y Canadá a ser un actor secundario.

“Al Mundial yo no quiero ir a participar. Si vine acá es porque no solamente quería clasificar, sino porque quiero competir por lo máximo”, afirmó el técnico argentino, que asumió en agosto de 2024 tras la salida de Daniel Garnero, actual DT de la UC.

Con la clasificación ya asegurada —la novena en la historia del combinado guaraní, tras las de 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010—, Alfaro aprovechó la instancia para marcar el rumbo. Según explicó, lo hecho hasta ahora alcanzó para obtener el boleto, pero no será suficiente de cara a la cita planetaria. “Empieza otro tipo de búsqueda, otro tipo de trabajo. Lo que hicimos nos alcanzó para ir al Mundial, pero no me alcanza para jugar el Mundial que a mí me gustaría jugar”, señaló.

Alfaro quiere ir a competir en el Mundial.

El entrenador enfatizó que la evolución de Paraguay no depende de la actitud, que ya valora en su plantel, sino en elevar el nivel competitivo. “Debemos crecer futbolísticamente y exigirnos más. Necesitamos que los jugadores lleguen con más minutos y se ganen la titularidad en sus clubes”, apuntó.

El mensaje de Alfaro fue recibido como un llamado a la autocrítica. La Albirroja llevaba 16 años sin asistir a una Copa del Mundo, desde Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final en su mejor actuación histórica. La sequía terminó con un proceso complejo en las Eliminatorias, que recién se selló en la penúltima jornada.

El martes, Paraguay cerrará su camino clasificatorio frente a Perú. El técnico ya anticipó que no especulará. “Tenemos que ir por la victoria. Quiero que este equipo se acostumbre a competir siempre por lo máximo”, remarcó.