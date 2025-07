A fondo con Daniel Garnero: “Si falta un minuto, vas ganando y sacas la pelota del estadio, yo aplaudo”

Daniel Garnero (56 años) espera meter a la UC en la lucha por el título. Partió bien, con un empate en La Calera y un triunfo en el clásico ante Colo Colo.

¿Llegarán refuerzos?

Los entrenadores siempre queremos reforzar. Se nos complicó también con la lesión de Fernando Zuqui, que era un jugador muy considerado por nosotros. No sobra nada. Hay tres lugares que priorizamos. Hablamos con los dirigentes y están trabajando para ver acercamientos.

¿Irá por otro arquero tras la salida de Thomas Gillier?

No podemos traer cuatro jugadores. Hoy estamos pendientes de otros puestos.

Ante Colo Colo utilizó a Medel como volante, ¿lo seguirá usando en ese lugar?

A mí me gusta mucho la versatilidad de algunos futbolistas y Gary siempre lo fue. En esta posición lo puede hacer muy bien. Tiene todas las condiciones.

¿La versión de la UC que usted pretende lograr es la que se vio ante Colo Colo?

Me gustó mucho el partido. Ganamos un clásico con poco tiempo de trabajo. Pero todavía el funcionamiento está lejos de lo que pretendo. Nos falta equivocarnos, nos falta acertar... En el primer tiempo terminamos jugando de una manera que no era la que habíamos hablado. En el segundo lo corregimos y la cosa salió mejor. Con la propuesta tenemos que ser claros.

¿Cómo logró cambiar la cara del equipo en apenas un mes de trabajo?

Hay que sacarse el sombrero con los futbolistas. Ellos tenían acordado un receso y cuando cambia el entrenador, el tiempo de trabajo se necesita y lo entendieron. Estoy muy agradecido de los muchachos.

¿Su equipo empieza por Zampedri y Medel? ¿Tienen la titularidad asegurada?

Para mí son todos suplentes y alguno juega. Soy muy respetuoso de las trayectorias, de los niveles individuales, de la búsqueda del nivel colectivo. No es que hoy Gary o Fernando juegan porque son referentes. Juegan porque están mejor que los de al lado. Si hay un chico de 18 años que está mejor que Gary o que Fernando, jugaría, pero no ha pasado.

¿Tuvo opciones de dirigir antes a la UC?

No. En el momento de estar hablando con algunas instituciones surgió lo de Católica. Nosotros somos de darle mucha importancia a los campos de entrenamiento, a los elementos de trabajo y sabíamos que acá no íbamos a tener ningún inconveniente. Las carencias hacen que después los rendimientos no sean los óptimos. El hecho de que se reinaugure el estadio fue también algo importante. Históricamente, la UC es un club que se hace fuerte de local.

Usted, en 1996, dijo que los árbitros en Chile parecían tener preferencia por la U. ¿No teme vivir malas experiencias?

Esperemos que no. Ante Colo Colo creo que el árbitro se equivocó, pero no con mala intención. Después, viendo el partido repetido, hay jugadas que son inexplicables. Ojalá que no pase próximamente.

Daniel Garnero, director técnico de la Universidad Católica. Andres Perez

¿Qué recuerda de su primera experiencia en Chile? Llegó con la presión de reemplazar a Néstor Gorosito.

Me hablan de la presión... toda mi carrera estuve acostumbrado a reemplazar a gente importante. Cuando empecé como entrenador, partí en Arsenal de Sarandí y se había ido Alfaro, que ganó la Copa Sudamericana. Como jugador ni hablar, me tocó ir después de Ricardo Bochini, el máximo ídolo de la historia de Independiente.

¿Por qué no pudo replicar lo hecho en Independiente?

No vine del todo bien. Tenía molestias que me surgieron al final de la temporada de 1995. Empezamos a hacer la pretemporada en Mendoza, en la montaña. En esa época se hacían pretemporadas muy intensas. En eso vine acá y estaban trabajando a otro ritmo. Eso que tenía como una molestia se complicó un montón, no sé si lo manejé bien. Acá no se operaba, yo iba a Buenos Aires y me decían que me tenía que operar. Hice todos los tratamientos, pero no podía sostener tres entrenamientos. Eso hizo que no tuviera continuidad, que no tuviera ritmo, que mi paso por acá no haya sido como todos queríamos. El más perjudicado fui yo.

Al venir ahora, ¿deja su zona de confort en Paraguay?

La verdad es que sí, busqué eso. Ir a otro aire. Estábamos muy cómodos allá, pero quisimos tomar el desafío. Uno donde no arrancamos de cero, porque empezamos con 10 puntos de diferencia con el líder. Con seis equipos arriba nuestro. Si partiéramos de cero, estaría mucho más tranquilo, pero nos toca arrancar de atrás y tenemos poco margen de error. Estamos con la ilusión y ganas. El partido del otro día nos va a ayudar mucho a levantar nuestro estado de ánimo.

¿A qué juegan los equipos de Garnero?

Me gusta desde la posesión manejar el juego, atacar y ser efectivos, defender con la pelota y el espacio. Me gustan los equipos inteligentes. ¿Cómo defines a un buen jugador de fútbol? Es el que hace lo correcto en el momento indicado. ¿Qué es lo correcto en el momento indicado? Si falta un minuto, vas ganando y la sacas del estadio, yo aplaudo. En otros momentos del juego, me gusta más un desequilibrio individual, también un desequilibrio colectivo, o un movimiento preestablecido. Eso se logra con trabajo, con equivocarte, acertar, ratificar, y que el jugador te crea. Eso lleva tiempo.

Llega a una UC que lleva años de irregularidad, tras haber logrado un tetracampeonato anual, ¿puso eso en la balanza?

Sí, pero estamos en un momento de cambiar. También me decían que hace cinco años que no se le ganaba a Colo Colo. Tenemos que empezar con una idea clara, con el convencimiento de los futbolistas. Tuvimos la suerte de encontrar un grupo con mucha predisposición, muy abierto a las propuestas. El otro día vimos cosas buenas. Ojalá que el próximo partido sea mejor. Estos 15 días que tenemos para trabajar nos van a venir muy bien para ratificar cosas. Eso nos ilusiona. Quién te dice que, si sumamos los puntos necesarios, nos ponemos en la conversación y empezamos a disputarle los lugares de copa y el torneo al equipo que tengamos enfrente.

¿Siente ansiedad por usar el Claro Arena lo más pronto posible?

La localía para mí es fundamental. Cuando me fue bien, es que nos hicimos fuerte de local. No es sencillo lograrlo. Tenemos que tener una idea clara, un funcionamiento que nos lleve a hacerle al rival las cosas difíciles.

¿Qué opina de que la cancha del nuevo estadio sea de césped artificial?

Si uno se acostumbra, puede sacar ventaja. El rival siempre tiene una incomodidad. El tema es adaptarnos rápido. En otros equipos he enfrentado a varios clubes con ese césped. Con Paranaense jugamos varias veces seguidas y, si bien en un punto nos acostumbramos, en ese primer toquecito, en la cancha rapidita, nos sacaban una ventaja igual.

¿Por qué dijo que no es una revancha volver a la UC?

El espectador ve al jugador de fútbol y al entrenador como si fuese lo mismo, pero son dos trabajos totalmente diferentes. Uno, cuando es futbolista, termina de entrenar, te diste vuelta y te fuiste, te quejas de dos o tres cosas. Como entrenador debes tener muchísimas determinaciones a diario. Por eso considero que no tiene nada que ver una cosa con la otra.