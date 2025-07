Quién era Joel Mayo, el histórico boxeador chileno asesinado en Villarrica

El fallecimiento del exboxeador Joel Mayo golpeó al deporte chileno. El otrora pugilista murió luego de ser atacado por un vecino con un arma cortopunzante en la zona torácica y abdominal. El deportista de 53 años fue trasladado al Hospital de Villarrica, en la región de la Araucanía, donde se produjo su deceso.

La Brigada de Homicidios detuvo al presunto autor, quien pasó a control de detención y fue formalizado durante la jornada de este sábado. Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para esclarecer el trágico incidente.

¿Quién era Joel Mayo?

Joel Mayo Antipichun, nacido en 1972, fue un avezado boxeador nacional. Mantuvo un récord profesional de 41 peleas ganadas (25 K0s) y 13 derrotas. Conocido como el Indio, tuvo una laureada carrera con campeonatos en diferentes categorías. Obtuvo cinturones en peso súper pluma, liviano, wélter y súper wélter. Además, peleó en dos oportunidades por un título mundial.

El expugilista cuenta con una avezada trayectoria, pese a que comenzó recién a los 17 años. Esto no le impidió tener un éxito a nivel nacional e internacional. Su carrera estuvo marcada por la formación de sus técnicos Hernán Molina y Santiago Urrutia, aunque sería Iván Corral quien lo terminaría acompañando durante sus años más destacados.

El 5 de abril de 1997 tuvo su debut como profesional. Su estreno fue un triunfo ante el pintanino Pedro Miranda. Por otro lado, más allá de los triunfos y títulos, hubo un hecho en el ring que marcó su vida. En octubre de 2001, Mayo estuvo cerca de fallecer en el cuadrilátero mientras disputaba una pelea por el título mundial ligero del Consejo Universal de Boxeo.

En aquella jornada, en Villarrica, el Indio fue noqueado por el colombiano Jorge Noriega en el segundo round. El pugilista cafetero lo envió a la lona tras propinarle un duro golpe que le provocó un corte de ceja. El árbitro argentino Jorge Basile autorizó el reinicio de la pelea sin llamar a un médico, pese a que el chileno sangraba en demasía.

Noriega continuó castigando a Mayo, que volvió a caer en el duodécimo asalto. El Indio quedó en estado inconsciente, recibiendo asistencia médica. Fue trasladado al hospital de la localidad e ingresó a urgencias, donde debió ser conectado a respiración mecánica. En el recinto se señaló que el boxeador debía haber sido atendido tras el primer impacto, algo que fue compartido tanto por los dirigentes locales como Luis Caro, promotor del evento. Desde la vereda colombiana también se sumaron.

“De lo que pasó en duodécimo round no recuerdo mucho. El problema fue que el colombiano me partió la ceja y sangré mucho. No veía nada y tuve que pelear viendo la mitad y mal. Mi error fue ser agresivo e ir al ataque en esas condiciones, porque había perdido mucha sangre. Cuando caí a la lona sólo supe que desperté en el hospital. Cuando me contaron los detalles de la pelea, ahí uno se da cuenta lo cerca que estuve de la muerte. Sin duda, ese episodio me cambió la vida”, señaló sobre ese momento en una entrevista con el sitio Guioteca, en 2017.

De Curarrehue a Austria

Mayo fue declarado hijo ilustre de Curarrehue, donde tuvo una infancia compleja, marcada principalmente por la pobreza. “Yo era muy pobre, andaba siempre sin zapatos y tratando de ganar unos pesos haciendo distintas cosas. Lamentablemente cuando niño no tuve oportunidades de surgir, si no hubiese sido por el boxeo quizás ahora estaría preso o dedicado a la delincuencia o a las drogas. Es por eso que el boxeo es mi vida”, relató, desde Austria, en ese entonces.

Mayo se erradicó en el país bávaro desde 2003. De hecho, justamente su último combate ocurrió en ese territorio. Fue una victoria ante Mihai Hodor, quien sería su último rival.

“Ahora que miro mi carrera hacia atrás, creo que si no hubiese sido tan ofensivo y aguerrido podría haber durado más años peleando. Aunque la gente no lo crea, son los boxeadores más cobardes los que duran más, ya que siempre evitan el contacto e ir al frente. Yo no, al contrario siempre iba al frente, eso me costó varias caídas, pero uno nunca debe renunciar a lo que es”, indicó también a Guioteca.

Mayo llegó a Austria de la mano del empresario Hansi Neuner, quien lo apadrinó. El europeo era el dueño de uno de los centros de eventos más grandes de Tirol, uno de los nueve estados federados del país: Crazy-Eddy (remolino loco, en español).

El empresario viajó a Chile específicamente para reclutar al Indio, quien era destacado por su ferocidad y valentía para combatir. De la mano de su promotor, el nacional peleó en Rusia, Bosnia, Alemania, Montenegro, Turquía, Polonia y República Checa, entre otros países.

En Austria, tras su retiro, Mayo se desempeñó como hombre de confianza y jefe de seguridad de Area 47, aunque también se mantuvo siempre en contacto con Chile con el objetivo de promover la disciplina. En ese contexto es que se encontraba nuevamente en Villarrica, lugar donde fue asesinado.