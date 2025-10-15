SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo

El elenco lila fue castigado con la resta de 30 puntos en la Segunda División profesional por una serie de incumplimientos financieros.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: San Antonio Unido en Instagram.

El puerto de San Antonio sufre un duro golpe. El tradicional equipo de la ciudad, San Antonio Unido, recibió una severa sanción que lo obligará a dejar el profesionalismo y volver al fútbol amateur de nuestro país. La medida fue tomada durante esta jornada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En específico, el club lila fue castigado con la resta de 30 puntos en la Segunda División profesional, que es la categoría en la que se desempeñan esta temporada. ¿El motivo para una determinación tan dura? Graves incumplimientos financieros.

La institución no cumplió con sus obligaciones laborales y previsionales, una situación que fue denunciada por la Unidad de Control Financiero de la ANFP. La sanción fue aplicada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina y, pese a que el club apeló, la Segunda Sala ratificó el fallo que los condena.

Foto: Marcelo Hernandez/Photosport MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Cabe destacar que el elenco de la Quinta Región marchaba en la medianía de la tabla. Sin embargo, con este castigo, están con -9 unidades y se la hará imposible alcanzar Deportes Rengo y Real San Joaquín, último y penúltimo con 17 y 18 puntos respectivamente, esto considerando que quedan solo cuatro fechas para el término de la temporada, es decir, 12 puntos en juego. No obstante, ahora la única instancia que le queda a los lilas es intentar revertir esta determinación en el TAS.

De cumplirse el fallo, la escuadra lila jugará en el amateurismo, específicamente en la Tercera División A, la cual conforman 15 equipos.

Lee también:

Más sobre:FútbolSan Antonio Unido

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

EE.UU. revoca visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

Ruth Hurtado abre nuevo flanco: dice que hoy Jaime Guzmán “estaría en el Partido Republicano y no en la UDI” y que votaría por Kast y no por Matthei

Senado aprueba proyecto que otorga nacionalidad por gracia a la coreógrafa australiana Karen Connolly

Jara responde a Hirsch por su salida de vocería del comando y explica por qué sacó a Albornoz: “Ella misma me lo planteó”

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Ruth Hurtado abre nuevo flanco: dice que hoy Jaime Guzmán “estaría en el Partido Republicano y no en la UDI” y que votaría por Kast y no por Matthei
Chile

Ruth Hurtado abre nuevo flanco: dice que hoy Jaime Guzmán “estaría en el Partido Republicano y no en la UDI” y que votaría por Kast y no por Matthei

Senado aprueba proyecto que otorga nacionalidad por gracia a la coreógrafa australiana Karen Connolly

Jara responde a Hirsch por su salida de vocería del comando y explica por qué sacó a Albornoz: “Ella misma me lo planteó”

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030
Negocios

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes
Tendencias

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

Este concurso busca al chileno que más camina

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo
El Deportivo

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

EE.UU. revoca visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk
Mundo

EE.UU. revoca visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

El nuevo desafío para Trump tras Gaza: buscar la esquiva paz en Ucrania

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo