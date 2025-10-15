La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo

El puerto de San Antonio sufre un duro golpe. El tradicional equipo de la ciudad, San Antonio Unido, recibió una severa sanción que lo obligará a dejar el profesionalismo y volver al fútbol amateur de nuestro país. La medida fue tomada durante esta jornada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En específico, el club lila fue castigado con la resta de 30 puntos en la Segunda División profesional, que es la categoría en la que se desempeñan esta temporada. ¿El motivo para una determinación tan dura? Graves incumplimientos financieros.

La institución no cumplió con sus obligaciones laborales y previsionales, una situación que fue denunciada por la Unidad de Control Financiero de la ANFP. La sanción fue aplicada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina y, pese a que el club apeló, la Segunda Sala ratificó el fallo que los condena.

Foto: Marcelo Hernandez/Photosport MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Cabe destacar que el elenco de la Quinta Región marchaba en la medianía de la tabla. Sin embargo, con este castigo, están con -9 unidades y se la hará imposible alcanzar Deportes Rengo y Real San Joaquín, último y penúltimo con 17 y 18 puntos respectivamente, esto considerando que quedan solo cuatro fechas para el término de la temporada, es decir, 12 puntos en juego. No obstante, ahora la única instancia que le queda a los lilas es intentar revertir esta determinación en el TAS.

De cumplirse el fallo, la escuadra lila jugará en el amateurismo, específicamente en la Tercera División A, la cual conforman 15 equipos.