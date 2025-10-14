TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El fútbol chileno profundo vivirá profundos cambios para la temporada 2026. Tras los acuerdos logrados en el Consejo de Presidentes de clubes se incluirá una nueva competición, además de la extensión torneos que permitirán tener más partidos durante el año calendario.

La idea de las instituciones era conseguir un acuerdo con TNT, la empresa televisiva que detenta los derechos de la actividad hasta 2033. De esa manera lo explica la ANFP en un comunicado publicado este martes.

“El Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aprobó con el voto favorable de 31 clubes el acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora con TNT/CDF a fin de resolver todas las diferencias y asuntos pendientes entre las partes”, afirmó el órgano rector del balompié nacional.

En el mismo comunicado, el organismo con sede en Quilín aclaró el contexto que rodeó este acuerdo, después de que “el acuerdo define el monto y forma de pago respecto de la indemnización establecida en favor de TNT en el laudo arbitral por los perjuicios derivados de los partidos no disputados por el Estallido Social y durante la pandemia de COVID-19 entre 2019 y 2020, así como establece el monto a asumir por los clubes y su forma de pago en lo relativo a la multa impuesta a CDF por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y eventuales demandas futuras derivadas del mismo”.

Asimismo, agregó que “este acuerdo surge como respuesta a la necesidad de resolver de manera definitiva las controversias legales y comerciales que han afectado la relación entre las partes durante los últimos años, permitiendo el pago del monto concordado por las partes hasta el término del contrato de licenciamiento entre la ANFP y TNT que expira en diciembre de 2033, a partir de enero 2026, asegurando así la sostenibilidad de la actividad”.

Una nueva era

El nuevo acuerdo comprende la creación de una nueva competición, además de que establece un nuevo reglamento en la disputa de los torneos ya existentes.

“Con respecto al campeonato, las temporadas de Primera División se jugarán durante los 12 meses del año, comenzando a fines de enero y finalizando a principios de diciembre de cada año, debiendo jugarse en los meses de enero y de diciembre de cada año al menos una fecha completa del Campeonato de Primera División”, se lee en la comunicación.

Además, se concluye que “en relación con los formatos de torneos, el acuerdo considera: Primera División, torneo largo de 30 fechas, con el descenso de 2 equipos; Ascenso, torneo largo de 30 fechas, más liguilla de postemporada; Supercopa, formato Final Four; Nueva Copa de la Liga de 4 grupos de 4 equipos, semifinales y final, de clubes de la Liga de Primera. La Copa Chile se mantiene formato actual”.

TNT está conforme

Las nuevas medidas dejaron satisfecha TNT, la empresa que detenta los derechos de transmisión. Así quedó claro en los canales del grupo de comunicaciones, el cual destacó este nuevo formato.

“Tras un acuerdo con la ANFP, el fútbol nacional presentará cambios para la próxima temporada, teniendo competencias de enero a diciembre, manteniendo la actividad de manera sostenida por 12 meses”, se lee en las redes oficiales.

Incluso, afirmó que “las dos principales novedades son la creación de la Copa de la Liga con equipos de la división de honor, y una nueva Supercopa compuesta por los dos primeros lugares de la Liga de Primera y los dos finalistas de Copa Chile. Ambos torneos, entregarán cupos a competencias internacionales”.