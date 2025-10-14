SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

La empresa televisiva destacó el acuerdo logrado en el Consejo de Presidentes, el cual permitirá tener fútbol en las pantallas desde enero a diciembre.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
TNT y ANFP revelan detalles de la temporada 2026. FOTO: Photosport. SKY REC DRONE/PHOTOSPORT

El fútbol chileno profundo vivirá profundos cambios para la temporada 2026. Tras los acuerdos logrados en el Consejo de Presidentes de clubes se incluirá una nueva competición, además de la extensión torneos que permitirán tener más partidos durante el año calendario.

La idea de las instituciones era conseguir un acuerdo con TNT, la empresa televisiva que detenta los derechos de la actividad hasta 2033. De esa manera lo explica la ANFP en un comunicado publicado este martes.

“El Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aprobó con el voto favorable de 31 clubes el acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora con TNT/CDF a fin de resolver todas las diferencias y asuntos pendientes entre las partes”, afirmó el órgano rector del balompié nacional.

En el mismo comunicado, el organismo con sede en Quilín aclaró el contexto que rodeó este acuerdo, después de que “el acuerdo define el monto y forma de pago respecto de la indemnización establecida en favor de TNT en el laudo arbitral por los perjuicios derivados de los partidos no disputados por el Estallido Social y durante la pandemia de COVID-19 entre 2019 y 2020, así como establece el monto a asumir por los clubes y su forma de pago en lo relativo a la multa impuesta a CDF por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y eventuales demandas futuras derivadas del mismo”.

Asimismo, agregó que “este acuerdo surge como respuesta a la necesidad de resolver de manera definitiva las controversias legales y comerciales que han afectado la relación entre las partes durante los últimos años, permitiendo el pago del monto concordado por las partes hasta el término del contrato de licenciamiento entre la ANFP y TNT que expira en diciembre de 2033, a partir de enero 2026, asegurando así la sostenibilidad de la actividad”.

Una nueva era

El nuevo acuerdo comprende la creación de una nueva competición, además de que establece un nuevo reglamento en la disputa de los torneos ya existentes.

“Con respecto al campeonato, las temporadas de Primera División se jugarán durante los 12 meses del año, comenzando a fines de enero y finalizando a principios de diciembre de cada año, debiendo jugarse en los meses de enero y de diciembre de cada año al menos una fecha completa del Campeonato de Primera División”, se lee en la comunicación.

Además, se concluye que “en relación con los formatos de torneos, el acuerdo considera: Primera División, torneo largo de 30 fechas, con el descenso de 2 equipos; Ascenso, torneo largo de 30 fechas, más liguilla de postemporada; Supercopa, formato Final Four; Nueva Copa de la Liga de 4 grupos de 4 equipos, semifinales y final, de clubes de la Liga de Primera. La Copa Chile se mantiene formato actual”.

TNT está conforme

Las nuevas medidas dejaron satisfecha TNT, la empresa que detenta los derechos de transmisión. Así quedó claro en los canales del grupo de comunicaciones, el cual destacó este nuevo formato.

“Tras un acuerdo con la ANFP, el fútbol nacional presentará cambios para la próxima temporada, teniendo competencias de enero a diciembre, manteniendo la actividad de manera sostenida por 12 meses”, se lee en las redes oficiales.

Incluso, afirmó que “las dos principales novedades son la creación de la Copa de la Liga con equipos de la división de honor, y una nueva Supercopa compuesta por los dos primeros lugares de la Liga de Primera y los dos finalistas de Copa Chile. Ambos torneos, entregarán cupos a competencias internacionales”.

Más sobre:FútbolConsejo de PresidentesANFPTNTCopa ChileLiga de PrimeraSuperligaCopa de la Liga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

Droga mal almacenada y sin destruir: Dorothy Pérez anuncia 16 nuevos informes

Platas pendientes de las FF.AA.: gobierno pide sesión secreta para intentar aplacar críticas parlamentarias

“Te perdono”: Intercambio entre Matthei y Kast marca debate en Enade

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos
Chile

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Droga mal almacenada y sin destruir: Dorothy Pérez anuncia 16 nuevos informes

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030
Negocios

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes
Tendencias

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

Este concurso busca al chileno que más camina

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos
El Deportivo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas
Mundo

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

El nuevo desafío para Trump tras Gaza: buscar la esquiva paz en Ucrania

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo