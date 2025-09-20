SUSCRÍBETE
El Deportivo

El llamado de los Cóndores de cara a la vuelta con Samoa: “Hay que llenar el Sausalito; que la gente juegue su partido”

La Selección Chilena de Rugby abordó el trámite del partido de ida, en el que igualaron de manera ajustada frente al conjunto isleño. En esa dinámica, el entrenador Pablo Lemoine ya anticipa el cotejo que se jugará en Viña del Mar, y que definirá el clasificado por el repechaje al Mundial de 2027.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
El plantel de los Cóndores aborda el duelo frente a Samoa.

Los Cóndores dependen de sí mismos para clasificar al Mundial de Rugby que se jugará en Australia 2027. La Selección Chilena de Rugby llegó hasta Salt Lake City, en Estados Unidos, para disputar el partido de ida del repechaje internacional frente a Samoa. Fue una ajustada igualdad 32-32, que dejó todo abierto para el compromiso de vuelta que se jugará en nuestro país.

Al término del cotejo, el capitán del cuadro aviar, Clemente Saavedra, abordó las claves del empate en el Estado de Utah. “Fue un partido muy bueno. Creo que tuvimos una buena primera mitad. Respecto a la segunda mitad, creo que tenemos que hacer un análisis para ver las cosas que tenemos que hacer mejor. Estaremos jugando en Viña del Mar, una ciudad muy bella, que tendrá el apoyo de gente muy apasionada por este deporte. La clave está en mejorar los 20 primeros de la segunda mitad en Viña”, comentó.

Las sensaciones para Alfonso Escobar fueron las mismas: 40 minutos buenos y otros 40 minutos por mejorar. “Fue un partido muy físico, sabíamos que iba a ser así. Tuvimos un muy buen primer tiempo y un mal segundo tiempo. Estos partidos son así. Por suerte fue un empate y vamos a definir en Chile sacando un aprendizaje enorme de acá”, aseguró el ala.

La ilusión del plantel chileno está puesta en el duelo que se llevará a cabo en la Ciudad Jardín. Pablo Lemoine, entrenador del quince nacional, apuesta al factor de la localía para asegurar el boleto a Oceanía. “Muy intenso, partido muy bueno. Pudimos plantear una cantidad de cosas, por momentos nos distrajimos y se nos complicaron algunas; pero jugamos y nos animamos, les dimos batalla. Ellos tienen una fortaleza física en la que, cometes un error, e inmediatamente genera inercia y son difíciles. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos y ahora hay que llenar el Sausalito. Ojalá que podamos vender todo el estadio y que la gente juegue su partido”, dijo el DT.

En esa dinámica, el estratega uruguayo valoró la presentación de sus pupilos frente a un rival de envergadura. Tiene confianza en la revancha, pese a que el conjunto de Samoa tiene experiencia mundialista de sobra. “Los partidos de eliminatorias, contra rivales fuertes, hay que jugarlos ida y vuelta. El partido de ida es el que, a veces, es el más complicado. Nosotros no solemos jugar seguido contra estos rivales, nos cuesta porque son fuertes y físicos. Cualquier individualidad que ellos logran conectar meten un try. Yo estoy contento, fue un gran logro poder llevar el partido y jugarlo. Ahora viene la vuelta”, cerró.

RugbyLos CóndoresSelección Chilena de RugbyMundial de Rugby 2027Pablo LemoineClemente SaavedraAlfonso EscobarPolideportivoSelección de Rugby de Samoa

