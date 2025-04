La nueva polémica que sacude a Aníbal Mosa y Colo Colo a horas de su crucial duelo ante Racing

El centenario de Colo Colo no ha sido como esperaban en Blanco y Negro. Durante el último fin de semana, se realizaron los actos conmemorativos por el aniversario 100 del Cacique y uno de los momentos culmines fue la inauguración de la estatua de David Arellano en las inmediaciones del estadio Monumental.

La obra fue hecha por el escultor chileno Luis Arturo Hevia y se encuentra en el frontis del estadio Monumental, específicamente en el acceso de Océano, frente a las esculturas de Francisco Valdés y Carlos Caszely. “No sé si David Arellano habrá imaginado lo que iba a pasar 100 años después. Yo creo que sí, porque era un visionario”, aseguró el presidente de ByN en el acto.

Claro que no todo es tranquilidad en ese aspecto. Horas antes de que se descubriera la imagen, el escultor Óscar Plandiura, licenciado en artes de la Universidad de Chile y maestro en piedra de la Escuela Nacional de Artesanos, realizó una grave denuncia contra el empresario puertomontino.

El artista publicó un texto en su cuenta de Instagram titulado “Aníbal Mosa; ‘Un Pícaro Incorregible’”. Ahí acusa al timonel de la concesionaria alba de haberle robado su idea de estatua luego de no llegar a un acuerdo económico para la construcción de esta.

La estatua de David Arellano en el frontis del estadio Monumental. (Foto: @csdcolocolo)

“A finales del mes de septiembre del año 2024, recibo una llamada del presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, solicitándome una propuesta escultórica que represente al fundador y primer capitán de Colo Colo, David Arellano. Acordamos una reunión la que se materializó el jueves 3 de octubre a las 18:00 horas en las oficinas de Blanco y Negro en el estadio Monumental. Es aquí y estando presente, además de Anibal Mosa, el ex presidente del club Social de Colo Colo, Matias Camacho, y otro director más, que paso a explicar mi propuesta de David Arellano, fundido en bronce de 2.2 metros de altura, idea que desarrollé después de encontrar una fotografía que para mí retrataba la identidad y carácter de Arellano”, inicia en su relato.

“La insolente oferta de Mosa fue rebajar el valor un 30% para iniciar los trabajos, ofrecimiento que por supuesto rechacé. Al poco tiempo me informan que mis dibujos y maquetas se usaron para mandar hacer la escultura a otro escultor por mucho menos plata, lo que me lleva a escribirle al señor Mosa que su actuar, además de ser poco ético, es reprochable al no tener presente el valor de la propiedad intelectual de un proyecto y que no se condice con los valores e irrenunciables convicciones del profesor David Arellano”, añadió.

Finalmente, Plandiura cierra con una ácida crítica a la trayectoria del sureño. “Cuando este pícaro incorregible descubra la estatua de David Arellano, nos estará refregando que por el solo hecho de tener dinero, se puede condenar de forma oportunista la violencia en los estadios, aunque resuelvas a combos las diferencias en las reuniones de directorio y puedes estar condenado por la justicia por obtener licencia de conducir de forma fraudulenta y estar ahí presidiendo la ceremonia de los 100 años de vida de Colo Colo. Se comprobó el año 2024 que Mosa, solo cursó hasta sexto básico y fue condenado por falsificación de instrumento público”, cerró.